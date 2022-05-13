Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce 13 yılını anlattı

Güzelbahçe’ye 13 yılda sayısız eser kazandırdığını belirten Belediye Başkanı Mustafa İnce, bitiremediği sözleri olduğunu belirterek dördüncü döneme yeşil ışık yaktı. Başkan İnce,takdiri ise Güzelbahçeliye bıraktı

FATİH ÖZKILINÇ- Güzelbahçe’nin Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Mustafa İnce, 2019 yerel seçimlerinden sonra geçen bin gün ve önceki iki dönemde ilçede hayata geçirdiği icraatlarını anlattı. Güzelbahçe’de düzenlenen basın toplantısında Başkan İnce, ilçede dördüncü dönemde de belediye başkanlığına adaylık konusunda yeşil ışık yaktı.

Başkan İnce, Güzelbahçeye sayısız eser kazandırdı

2009 seçimlerinde ateşten gömlek giyerek göreve başladıklarını belirten Başkan İnce, “Ancak, aileme ve partime söz verdim bu gömlekte kimse yanmayacak, kimseye zarar gelmeyecek ve herkes daha iyi olacaktı. Ekibimizle bu ateşi söndürüp kentin belediye başkanlığı gömleğini üzerimize giydik. Memursuz bilgisayarsız başladığımız görevimize şimdi sayısız eserlerle devam ediyoruz. 10 yıllık arşivimize el koyulması ile vatandaşımıza sayaç izni veremediğimizi unutmuyoruz. Seçimlerde rekorlar kırdık ama en önemlisi Güzelbahçe vatandaşlarımızı inandırdık. Hiçbir inanca, kimliğe saygısızlık etmedik, herkesi kucakladık. Camilerin temizliğinden ilgilenirken Alevi vatandaşlarımızın talepleri ile Yaka Mahallesi Tahtacı Kültür Merkezi Cemevini açtık. Bölgemizde yaşayan ciddi sayıda Hristiyan vatandaşlarımız da var. Paskalyalarda o kardeşlerimizi unutmadık. Can dostlarımıza geçici bakım evi yaptık. Mama dağıtımı yaptık” dedi.

Sözlerini tuttu halk güvendi

Güzelbahçe’ye yeşil alanlar kazandırdıklarını dile getiren Başkan İnce, kendisinin bir Peyzaj mimarı olduğunu hatırlatarak, “Yeşil Alan Stratejik Planı hazırladık. Şu anda hiçbir belediyede yoktur ve biz bu plana göre yeşil alanları planladık ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Peyzaj mimarı olarak hiçbir başkan olmadığı için bunu göstermek zorundaydık. Kültür merkezi yaptık. Toplantı salonu yoktu belediyenin. Belediye meclisi başkanlık odasında yapılıyordu. Kültür merkezi bizi, çok rahatlattı. Binden fazla etkilik yaptık. Aynı yerde kapalı pazaryeri yaptık. Tüm bunları 2014 seçimlerden sonra gerçekleştirdik. Seçim bildirgemizde ne söz verdiysek bizim elimizde olan tüm projeleri gerçekleştirdik. Sen ocu bucu diye ayırmadık, gücümüzü özgürlük ve demokrasiden aldık. İki dönemi bitirip üçüncü döneme devrolurken başkanlığımız halkımıza verdiği güveni 2019’da yüzde 70 oyla İzmir’in en fazla oy aldığı 3’üncülük koltuğunu oturttu bizi halkımız. Demek ki sözler tutuldu. Bizlere olan güveni üzerine koyarak yeniden seçildik” diye konuştu.

Sorunlar uzlaşı ile çözülüyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’li belediye başkanlarına yönelik “En az oy aldığın yere en fazla hizmet götüreceksiniz” talimatı doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Başkan İnce, 2019 seçimleri sonrasında hemen hizmetlere başladıklarını vurgulayarak, hayata geçirdiği icraatlarına da değinerek ilçenin sorunlarını kavga ederek değil, uzlaşarak çözdüğünü belirtti.

Güzelbahçe’de yaşamak ayrıcalık

3 dönem 13 yıllık süreçte halkın karşısında başlarını eğecek bir yanlış yapmadan çalıştıklarını dile getiren Mustafa İnce, yapacakları projelerin bitmediğini söyledi. Güzelbahçe için hem büyükşehir belediyesine, hem kamuya ve Güzelbahçe Belediyesi üzerine düşen projelerin olduğunu vurgulayan İnce, “Çamlı Mahallesi için projeler hazır. Orada Atatürk Mahallesindeki gibi bir çalışma yapacağız. Seferihisar taşıma doğalgaz var. Doğalgaz hattı oradan geçecek. Elektrik hatlarının yer altına alınmasını bekliyoruz. Projemiz ihaleye çıkacak aşamada. Plajlarımız için 2013 yılından beri uğraşıyoruz. Bizim için iş yapmak kolay. Ama 2013’ten beri bürokrasiyi aşamıyoruz. Rahmetli belediye başkanımız Ahmet Piriştina bu kıyıdaki yapıları yıktı ve dolgular oluştu. Plansız oluştu. Bunların plan işlenmesi gerekiyor. Hatta bir bölümünde 1. Limanla Vapur iskelesi bölümde İZSU pis su atık borusu var. Poyraz bu hattı tehdit ediyor. Yeni kıyı düzenlememesi yapılması gerekiyor. 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı yapılmasına Güzelbahçe’nin ihtiyacı var. Buradaki ağaçlar bir kısmının taşınmasını yaptık. Bu bölgenin ihale sürecine alınacak. Yolun imalatı büyükşehir ile yapılacak. Yarımada bölgesinden Seferihsar, Karaburun ve Çeşme’den gelen vatandaşlarımız otoban girme olasılığı yok ve eski yolu tercih ediyor. Alternatif yol bu yüzden önemli. Hedeflerimizden biri de büyük ve modern bir kütüphane yapmak var. Planını değiştirmek istediğimiz bir yer daha var. Eski İZTO Başkanı Ekrem Demirtaş döneminde Güzelbahçe’ye üniversite planı hazırlandı. Ekonomi Üniversitesi projesini getirse inşaat alacak yer projesi hazır, özlemle bekliyoruz. Gelecek öngörülerimizde bir yer var. Üniversite alanın hemen alt tarafında sanayi sitesi olarak kullanılmış bir yer. Üniversite olacağı yerde bir bilim müzesi yapacağız. Bunu yapacak paramız çok değil ama inancımız güçlü. Güzelbahçe’de yaşamak ayrıcalıktır” diye konuştu.

İnce’den adaylığa yeşil ışık

İlçeye yapılan deniz yolu taşıması durdurulduğunu ve yeniden başlatılması yönünde çalışma yapıldığını kaydeden İnce, “Tunç Soyer ve İZDENİZ ile görüşmelerimiz sürüyor. Yolcu bulamadıkların, çok büyük masraflar oluşturduğu söylendi. Yanaşma iznini bizim aldığımız buradaki iskeleden seferleri yapılması için daha küçük bir tekne alınması planlanıyor. Oyuncağımız elimizden alındı, üzgünüz” dedi. Önümüzdeki dönem aday olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Başkan İnce, “Artık üçüncü dönemde size tanıtabildiğim her şeyiyle sunundum. Bir görev aldım. Çok zor bir süreçten geçtik. Hala 36 dolu kadromuz ile hizmet veriyoruz. Bir süreç yaşadık. Ben birinci dönemden sonra ikinci dönemde söylediğim gibi adayım söylemi yapmak çok erken. Bunun için bir süreç var. Bitiremediğimiz sözler var. Artık takdir halkımızındır” diye konuştu.