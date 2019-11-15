Güzelbahçe Belediyesi'nden memurlara müjdeli haber

Güzelbahçe Belediyesi, memur sendikası TÜM-BEL-SEN ile toplu sözleşme imzalandı. Memur maaşlarına yüzde 28,97 zam yapıldı. Sözleşme 38 memuru kapsıyor.

Güzelbahçe Belediyesi'nde çalışan 38 memur adına Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası (TÜM- BEL-SEN) 2'Nolu Şube arasında toplu sözleşme yapıldı. Belediye Başkanı Mustafa İnce ve TÜM-BEL-SEN 2'Nolu Şube Başkanı Mustafa Aygün'ün imza altına aldığı sözleşmeye göre üniversitede okumak isteyen veya doktora yapmak isteyen memurlara yıllık 1.290 TL eğitim yardımı yapılacak. İlkokul, ortaokul ve üniversitede çocuğu okuyan memurlara 900 ile 1.600 lira arasında değişen ödeme yapılacak.

Her ay 1550 lira ek ödeme

Memurlara aylık daha önce verilen 1200 liraya 350 liralık artış yapıldı ve har ay 1550 lira ek ödeme yapılacak. Yılda bir kez 1400 lira yakacak ve 1800 lira giyecek yardımı yapılacak. Memurlar ayrıca 1940 lira doğum, 1900 ile 3250 lira arası ölüm ve 1940 lira evlenme yardımı alacak. Ayrıca ulusal ve milli bayramlarda 900 lira olmak üzere toplam 5 ikramiye ödenecek.

Emekten tasarruf olmaz

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Memurlarımızın daha rahat yaşayabilmesi için olanaklarımız ölçüsünde iyileştirme yaptık. Memurlarımız önemli işlere imza atıyor, sorumluluk alıyor. Bu nedenle memurlarımıza hakları olan bu ödemeleri yapıyoruz. Tasarruf tedbirleri içerisindeyiz fakat İşçinin, memurun emeğinden tasarruf olmaz. emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle hareket etmek zorundayız. Memurlarımızla yaptığımız sözleşme hayırlı olsun" dedi. Sendika Şube Başkanı Mustafa Aygün de Güzelbahçe'de örnek bir sözleşmeye imza attıklarını belirterek, " Ekonomik sıkıntılar baş gösterdiği bugünlerde, Güzelbahçe Belediyesiyle memurlarımız için güzel bir sözleşmeye imza attık" dedi.