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Güzelbahçe Belediyesi sağlık emekçilerinin bayramını kutladı

Güzelbahçe Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına sardunya dağıttı, sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Güzelbahçe Belediyesi sağlık emekçilerinin bayramını kutladı
15 Mart 2021 Pazartesi 13:20

Çok zor bir süreçten geçilen bugünlerde sağlık çalışanlarının büyük emek verdiğini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Türkiye'de her meslek grubu gibi doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız da güç koşullarda görev yapıyor. Bugüne kadar Türkiye'de 385 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Sağlık çalışanlar bu süreçte yorgun düştü, ailelerine göremedi, sevdiklerinden uzak kaldılar. Bizler için tüm riskleri onlar üstlendiler. Burada vatandaş olarak bizlere büyük görevler düşüyor. Kurallara tam anlamıyla doğru bir şekilde uyarsak, vaka sayıları azalacak, ölümler azalacak, onlarda aileleriyle zaman geçirebilecekler. Haklarını ödeyemeyiz dememeliyiz. Haklarını ödememiz gerekiyor. COVID-19 meslek hastalığı kabul edilmeli, önerilen yasa tasarısı kabul edilmeli. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmeleri için yeni ve etkili "Sağlıkta Şiddet Yasası" çıkarılmalı. Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bunların bir an önce yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Buruk kutlamayacakları tıp bayramları geçirmelerini diliyor, bir an önce bu pandemi koşullarından kurtulup normal hayatımıza geçmemiz umuduyla, 14 Mart Tıp bayramını kutluyorum” dedi.

Etiketler; #güzelbahçe
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