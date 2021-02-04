Güzelbahçe Belediyesi’nden esnafa pandemi desteği

Güzelbahçe Belediyesi, pandemi nedeniyle zor durumda olan esnaftan çevre, temizlik ve reklam ilan vergisi alınmamasını kararlaştırdı

Güzelbahçe Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Konferans salonunda gerçekleştirildi. Başkan Mustafa İnce bir önceki ay Belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgilendirme yaptı.

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin yapmış olduğu talebe istinaden Güzelbahçe Belediyesi Meclisi, ilçede bulunan esnaf ve sanatkârlardan yıllık ilan ve reklam vergileri, yıllık çevre temizlik vergileri ödemelerinin 6 ay süre ile (01.12.2020-31.05.2021 tarihleri arası) alınmaması, ayrıca belediye mülkiyetinde bulunan işyerlerini kiralayan esnaf ve sanatkârlardan da 3 ay süre ile (01.12.2020-28.02.2021 tarihleri arası) kira alınmamasına belediye meclisince oybirliğiyle karar verildi.

“Esnafın zor gününde yanındayız”

İlçe sınırlarında bulunan ve faaliyetleri durdurulan tüm iş yerlerinden 6 ay çevre temizlik ve reklam ilan vergisi alınmayacağını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “ Esnafımız 1 yıla yakındır sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Güzelbahçe Belediyesi olarak biz de geçtiğimiz yıl 3 ay (19 Mart-19 Haziran) çevre temizlik ve reklam ilan vergisini almamıştık. Ayrıca belediyemizin mülkiyetinde bulunan kiracılarımızdan 3 ay kiralarını almamış, bir nebzede olsa rahat bir nefes aldırmıştık. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin bizlerden bir talebi oldu. Biz de bu talebi geri çeviremezdik. Küçük bütçeli bir belediye olmamıza rağmen gelirlerimizin düşük olmasına rağmen bu cesur kararı almamıza vesile olan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Güzelbahçe esnaf ve sanatkârlardan yıllık ilan ve reklam vergileri, yıllık çevre temizlik vergileri ödemelerini 6 ay, ayrıca belediye mülkiyetinde bulunan işyerlerini kiralayan esnaf ve sanatkârlardan da 3 ay süre ile kira alınmayacaktır. Pandemi süreci halen devam ediyor. Bizler tedbirleri elden bırakmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarda üzerine düşeni yapıp, kurallara uymasını istiyoruz. Aşılama çalışmaları başladı. Umarız tüm ülkede aşılama faaliyetleri başlar ve ülke olarak eski günlerimize geri döneriz. Alınan kararların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe İlçe Başkanlığı da esnafa destek olmak için bir kampanya başlatmış, evde yemek yapmayarak yerel esnafa sipariş verip bir nebze de olsa katkıda bulunmuşoldu. İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen Güzelbahçe Esnaf Odası Başkanını ziyaret ederek, desteklerinin devam edeceğini söyledi.