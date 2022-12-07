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Güzelbahçe Belediyesi’nden kömür yardımı

Güzelbahçe Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 350 ihtiyaç sahibi aileye kömür dağıtımına başladı

Güzelbahçe Belediyesi’nden kömür yardımı
07 Aralık 2022 Çarşamba 11:53

Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile sosyal yardımlaşma çalışmaları olan kömür yardımına başladı. Tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, Güzelbahçe Belediyesi ekipleri tarafından kamyonetlere yüklenen kömürler ailelerin evlerine kadar götürüyor. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Kömür yardımı için dar gelirli ihtiyaç sahibi aileleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tespit etti. 12 mahallemizde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi 350 aileye belediye ekimlerimiz evlerine kadar götürüp kömürleri teslim etmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kömür dağıtımı yapıyoruz. Bizlere başvuruda bulunan ya da bizlerin tespit ettiği ailelerimize ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürüyoruz. Belediye olarak 37 bin nüfuslu Güzelbahçe’mizin hizmetindeyiz. Yardıma muhtaç tüm vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatmaya hazırız. Güzelbahçeli hayırsever vatandaşlarımızın ister yardım kolisi, ister kömür, isterlerse eşya desteklerini bizlere bildirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmasını sağlayacağız. Güzelbahçe Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kara kış desteğimiz kış süresince devam edecek” dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Güzelbahçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 234 20 20 / 1513-1514-1516-1518-1519 dahili telefon numaralarını arayarak bilgi alabilirler.

Etiketler; #güzelbahçe #izmir #kömür yardım
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