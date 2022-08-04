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Güzelbahçe'de bardacık festivali zamanı

Güzelbahçe Belediyesi’nin her yıl yaptığı Payamlı Bardacık Festivali’nin bu yıl 9’uncusu düzenlenecek

Güzelbahçe'de bardacık festivali zamanı
04 Ağustos 2022 Perşembe 13:11

Güzelbahçe Belediyesi, bu yıl düzenleyeceği festivali 2021 yılında hayatını kaybeden belediyeci, girişimci, demokratik kitle önderi ve halkla ilişkiler uzmanı Sancar Maruflu’nun ismiyle düzenleyecek.  İki gün sürecek ‘Sancar Maruflu 9. Payamlı Bardacık Festivali’nde en kaliteli bardacıklar yarışması yapılacak. Halk oyunları gösterileri düzenlenecek. Birinci gelen bardacık sahibine tam, ikinciye yarım, üçüncüye de çeyrek altın verilecek. İkinci gün de çocuk atölyeleri, köyün en yaşlısından masallarla bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.
Artık ulusal baz da bir festival organize ettiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Payamlı köyümüzde 9’uncusunu düzenleyeceğimiz festivale bu yıl aramızda olmayan, İzmir’imizin büyük değeri, ‘İzmir Baba’ Sancar Maruflu’nun ismini vereceğiz. Sancar abi festivalimizin ilk gününden beri hep bizim jüri başkanımzdır. Geçen yıl rahatsızlığından dolayı katılamamıştı. Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz de bu yıl festivale Sancar Abimizin ismini vererek onurlandırmak istedik. Kıymetli bir abimizdi. Nurlar içinde yatsın. Bu yıl festivalimiz yine insanların ilgi göstereceği bir festival olacak. Taze incirin en güzel ve kalitelisi Payamlı Köyünde. Tüm İzmirlileri Güzelbahçe’ye bardacık yemeye davet ediyorum” dedi.
Sancar Maruflu 9. Payamlı Bardacık Festivali 13-14 Ağustos 2022 Saat:14:00’da Payamlı Köy Meydanında gerçekleşecek.

Etiketler; #güzelbahçe #bardacık #festival
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