Güzelbahçe'de bardacık zamanı

Güzelbahçe Belediyesi’nin düzenlediği 8. Payamlı Bardacık Festivali başladı. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla yapılamayan festivali İki gün sürecek. Festivalin ilk gününde en kaliteli bardacık seçildi, davetliler üreticilerin bardacık, üzüm ve badem başta olmak üzere birçok ürününden satın aldı

Festivale CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Tacettin Bayır, Kani Beko, Bedri Serter ve Kamil Okyay Sındır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP İl Sekreter Fulya Alçay, CHP İl Başkan Yardımcısı Yasemin Menokan, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, İYİ Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Afet Albaş, CHP ve İYİ Parti Güzelbahçe ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, Payamlı Muhtarı Ersin Ergin ve çok sayıda davetlinin katıldığı festival top atışı ve kortejle başladı, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Güzelbahçe Belediyesi halk oyunları zeybek ekibi sahne aldı. Daha sonra konuşmalara geçildi.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, “ Bu zor şartlarda yetişen bin bir derde deva ürünü bizimle buluşturan köylülerimizin emekçi ellerinden öpüyorum. Bugün bir şey öğrendim onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz belediye başkanları, milletvekilleri ve hükümeti kuran üyeler. Halkına diyecek ki sen hayatını yaşa, sorumluluk bizde. Bizim icraat makamı olmamız lazım, sorun makamı değil. Bu çok önemli, bizim halkımızın refahı için çalışmamız gerekiyor.” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’da “ Son yapmış olduğumuz araştırmalara göre Türkiye’de farklı ve alternatif tarıma önem verseydik, köylüye önem verseydik Türkiye tarımda bu noktaya gelmezdi. Çiftçimiz bankalara borçlanmazdı. Son araştırmalara göre çiftçilerin 115 milyar dolar bankalara borçlu olduğu ortaya çıktı. Bu da tarım ülkesi olan Türkiye açısından vahim bir tablodur” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’de “İzmir tarım konusunda birçok şehre örnek oldu. İzmir belediyesi CHP’li halkı seviyor da AKP’li Konya belediyesi halkı sevmiyor mu? Tarım bir politikadır. Bunu iyi yönetilmesi gerekiyor. CHP Belediyelerimiz bunu iyi yönetiyorlar. Tarım ve Orman Bakanı’na da gelip İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde staj görsün dedim. Yerelden kalkınmanın nasıl olduğunu, çiftçinin nasıl desteklendiğini yerinde öğrenmelerini söyledim” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’da “İncir yaprağı Adem ve Havva’nın ilk giysisidir. Üç kutsal kitapta da adı geçen önemli bir meyvedir. İzmir açsından da çok önemli bir yeri vardır ve en kaliteli ürünler de burada yetişmektedir. Başkanımıza 8 yıldır köylüye destek olması açısından yapmış olduğu bu festival için teşekkür ediyorum” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’da “Ben Güzelbahçe’nin evladıyım. Festival başladığı günden itibaren hepsine geldim. Bugün beş CHP Milletvekiliyle geldik. Muhtarımız her geldiğimiz de bize isteklerini kâğıdına yazıp veriyordu. Tüm eksikliklerinin tamamlandığını görüyoruz. Artık biz de bu kadar vekille çıkartma yaptıysak bir sonraki seçimde Payamlı Köyümüzden CHP adına sandıklarda tulum bekliyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu’da “ 2019 yılında bu festivalin yaşatılması ve geleceğe taşınması için destekle dayanışmayla ne yapacaksak, nasıl bu festivali ve buradaki köylülerin üretimini artırarak, bu festivalli markalaştırarak nasıl daha müreffeh bir hayat için bir araya geldiysek o zaman bugün de aynı dayanışmayla sizlerle bir aradayız. Biz Payamlı gibi İzmir’in bütün ilçelerine bütün köylerine her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’inde önemle üzerinde durduğu ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ söylemini İzmir’den tüm Türkiye’ye ve tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğiz. İzmir’imizi örnek il haline getireceğiz” dedi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’de “Bugün aramızda olmayan, bizler için değerli bir insan Sancar Maruflu abimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Seneye yine jürimizin başkanlığını yapacağı sağlıklı günler diliyorum. Dünyanın her yerinde incir var. İzmir dendiğinde tarımsal ürünlerin başında incir gelir. Ama bu incir farklı. Bu incir dünyada pazarlandığı gibi kuru olarak satışını yapmazsınız. Yaş incir olarak size bardacığı tavsiye ediyoruz ama bununda en kalitelisini Payamlı’da yemenizi öneriyoruz. İzmir’in birçok ilçesinde bardacık yetişiyor, Güzelbahçe’nin ovasında da yetişiyor. Seferihisar, Urla’da yetişiyor ama bardacığın tescilli yetiştiği yer Güzelbahçe Payamlı bardacığıdır. Biz de köylümüzün bu ürününü daha iyi tanıtması için bu festivali yaptık ve köylümüzün ürününü satın alıyoruz. Tabi tek desteğimiz bu değil birçok konuda desteğimiz var. Bu hafta talimatı Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze verdim. Yetiştirdiğiniz her bardacık fidanını kooperatifimiz aracılığıyla alacağız ve tekrar siz köylülerimize dağıtacağız. Bardacık Payamlı’da yetişmeli, kendi özünde büyüyüp buradaki marka değerini korumalı ve büyütmelidir” dedi. Payamlı Köyü Muhtarı Ersin Ergin’de “Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tunç Soyer Payamlı köyüne ve köylüleri ne istediyse verdi. Başkanlarımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından protokol anı kütüğüne plaket çaktı, sonra en kaliteli bardacık yarışmasına geçildi.

En iyi bardacık altınla ödüllendirildi



Has Ajans Kurucusu ve Gazeteci Harun Aygün’ün jüri başkanlığını yaptığı ve Belediye meclis üyesi Memet Eren, Yazar Canan Tan, Sanatçı Onur Akın, iş insanı Remzi Pekün, S.S Çamlı Köyü Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Gurbet Çevik, S.S Yelki Girişimci Kadınlar Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Eda Filiz Yaşoğlu ve Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan’dan oluşan jüri üyeleri 17 üreticinin ürününü değerlendirdi. Bu yıl dokuz üretici altınla ödüllendirildi. AKUT Kalp Damar Hastanesi ve İş insanı Remzi Pekün’ün sponsorluğunda yarışmacıların ödülleri verildi. Yarışma sonucunda Hacer Tekin birinci (Tam altın), Batuhan Gür ikinci (Yarım altın), Hatice Acar, üçüncü (çeyrek altın), Emine Ergin dördüncü (Çeyrek altın), Veysel Ekinci beşinci (çeyrek altın), Sözer Dalyan altıncı (çeyrek altın), Egemen Çetin yedinci (gram altın), Hüseyin Dalyan sekizinci (gram altın) ve Halit Çınar dokuzuncu (gram altın) verildi.