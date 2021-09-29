Güzelbahçe'de canlar onlara emanet

Siteler Mahallesi Mavi Bayrak Halk Plajı’nda sezonda görev yapan Güzelbahçe Belediyesi cankurtaran ekipleri sezonda 4 vatandaşı boğulmaktan kurtardı

1 Temmuz’da başlayan normalleşmeden sonra Güzelbahçe sahillerinde boğulma riskiyle karşılaşan vatandaşlara yönelik alınan önlemlerde cankurtaran ekipleri dört vatandaşı boğulmaktan kurtardı. Körfezin ilk ve tek Mavi Bayraklı Plajında Güzelbahçe Belediyesi 4 personelle cankurtaran hizmeti veriyor. Yaz sezonunda İzmirli vatandaşların tercih ettiği körfezin ilk ve tek mavi bayraklı plajı olan siteler mahallesi halk plajı yoğun ilgi görüyor. Özellikle hafta sonları yoğun olan plajda bu yıl cankurtaran ekiplerinin zamanında ve hızla yapılan müdahale sonucunda 4 vatandaş boğulmak üzereyken kurtarıldı. Dört personelin görev yaptığı alanda, dalgalı ve fırtınalı zamanlarda vatandaşları uyararak olası boğulmaların önüne geçtiler.