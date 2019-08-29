Güzelbahçe'de dans şöleni

Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katılan ülkelerin halk dansları ekipleri, Güzelbahçe'de muhteşem gösteri sunarak, izleyenleri coşturdu. Dans gösterileri yaparak yürüyen halk dansları topluluğu ekipleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

12.Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katılan Türkiye, KKTC, Rusya, Sırbistan, Polonya, İspanya, Makedonya, ve Macaristan halk oyunları ekipleri Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'yi makamında ziyaret etti, ülkelerine özgü hediyeler sundular. Daha sonra 1. Liman önündeki Ali Bayırlar İlköğretim Okulu bahçesinde buluşan ekipler, Mithatpaşa Caddesi'nden Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi önüne kadar yaklaşık bir kilometre yürüdü. Dans gösterileri yaparak yürüyen halk dansları topluluğu ekipleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, meclis üyeleri, çeşitli STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yürüyüşe katıldı.

Kültür anlaşmaları yapalım

Ekipler, yürüyüşün ardından saat 21.00'den itibaren Güzelbahçe Belediyesi Amfi Tiyatrosu'nda Güzelbahçelilere halk dansları oyunları sundu. Macaristan Halk Dansları Topluluğu dans gösterileri sonunda bir sürpriz yaparak 'Üsküdar'a gider iken ve İzmir Marşı'nı söyledi. Bu jest üzerine tüm seyirciler Macaristan grubunu ayakta alkışladı. Buradaki gösteriyi aralarında çok sayıda vatandaşla izleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde böyle bir şölene ev sahipliği yaptıkları için çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi." Balçova Belediyemizin her yıl yapmış olduğu Uluslararası Halk Dansları Festivali ilçelerimizin başka ülkelerce tanınması için iyi bir fırsat oluşturuyor.

Barışı anlatmalıyız

Bu heyet bugün beni ziyaret ettiğinde herkese kendi dilinde hitap etmek isterdim. Bu çok büyük bir erdemdir. En önemli sözü bence Rusya misafirlerimize söyledim. Bizim liderlerimizin şu an sahip olmaya çalıştıkları silah birlikteliği, ancak bizim ve halkın istediği birliktelik kültürel ve kardeşlik birlikteliğidir. Kardeşlik ve barışın bütün dünyaya hâkim olmasını istiyoruz. Farklı kültürlerin farklı medeniyetlerin bir arada olması kültürel zenginlikleri artırır. Bu yüzden ülkelerin bir biriyle yaptığı savaş ve silah anlaşmalarından çok kültürel anlaşmaları çoğaltıp büyütmeliyiz. Gelecek kuşaklara savaşı değil barışı anlatacak anlaşmalara imza atmalıyız. Savaşların, iç çatışmaların olduğu bir dünyada Atatürk'ün 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' sözünü şiar edinmiş bir toplum olarak ülkelerin halk dansları topluluklarını konuk etmekten mutluluk duyduk, yapmış oldukları gösteriler için tüm ülkelere teşekkür ediyorum" dedi.