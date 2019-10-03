Güzelbahçe'de ele geçen 1 ton uyuşturucuya 5 tutuklama

Güzelbahçe'de, park halindeki minibüste yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmada ilk yakalanan 2 kişinin ardından, 3 kişi daha gözaltına aldındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güzelbahçe'de ele geçen 1 ton uyuşturucuya 5 tutuklama
03 Ekim 2019 Perşembe 09:52

Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen pazar gecesi, hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi yolda yürürken durdurdu. Polis, durdukları kişilere kimlik sorgulaması yaptığı sırada, şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kaçan 2 kişiden biri yere araç anahtarını düşürdü. Polis önce şüphelilerden birini, bu kişinin ifadesi doğrultusunda da, kaçarken anahtarı düşüren diğerini yakaladı. Daha önce de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sabıkaları bulunan şüphelilerin anahtarını düşürdüğü, 35 KZ 245 plakalı minibüsün yerini belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada, yaklaşık 1 ton skunk ele geçirdi. Polis, bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirlenen bu iki şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, 3 kişiyi daha gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


 


 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Elektrik faturası işkenceye dönüşüyor
Sonraki Haber
Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal, Ege'yle buluştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.