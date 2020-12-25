Güzelbahçe'de göçük altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı

Güzelbahçe ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 2143 Sokak'ta Hasan Ç, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) ait çalışma alanında atık su tesisatı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Vücüdunun bir kısmı toprak altında kalan Hasan Ç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.