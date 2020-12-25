Güzelbahçe'de göçük altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı

Güzelbahçe ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Güzelbahçe'de göçük altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı
25 Aralık 2020 Cuma 13:56

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 2143 Sokak'ta Hasan Ç, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) ait çalışma alanında atık su tesisatı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Vücüdunun bir kısmı toprak altında kalan Hasan Ç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Önceki Haber
Sağlık çalışanı çift, iş kıyafetlerini giyip ambulansla geldikleri nikah salonunda evlendi
Sonraki Haber
Kiraz doğal gaza kavuştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.