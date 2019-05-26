Güzelbahçe'de ilk Halk Meclisi

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Güzelbahçe Belediye Başkanlığı koltuğuna 3'üncü kez oturan Mustafa İnce, seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirdi.

Seçimin ardından vadettiklerini uygulamaya başladıklarını söyleyen Başkan İnce, "Öncelikle katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Seçimlerde % 70 oyla beni tekrardan belediye başkanı yaptınız. Biz de ekibimizle birlikte sizlere hizmet için çalışmalarımıza başladık. 31 Mart seçimleri sırasında bizim bir seçim bildirgemiz vardı ve bu bildirgeyle halkın önüne çıktık. Bu projelerin bir kısmı kısa, bir kısmı orta bir kısmı da uzun ölçekli çalışmalar. Biz kısa sürede yapılabilecek projelerimizi hemen devreye sokmaya başladık. Seçim süreci devam ederken başlatmış olduğumuz 'Güzelbahçe tematik parkı' projesini tamamladık. Seçim bitmeden projemizin ilkini tamamlamış olduk. Ardından belediye meclislerimizin tüm vatandaşlarımızın izleyebileceği şekilde canlı yayınlarla sosyal medyamızda yayınlamaya başladık. Şimdi de şeffaf, katılımcı belediyecilik anlayışını kendimize şiar edindiğimiz, halkın yönetime dahil olması ilkesiyle halk meclisimizin ilkini topladık. Biz Güzelbahçe için ne gerekiyorsa sizlerle birlikte yapmak istiyoruz. Tek başımıza değil halkımızın içinde bulunduğu, fikirlerini söylediği, bizlerin göremediği ama vatandaşımızın gördüğü sorunları bizlere aktarmasını istediğimiz toplantılar olacak. Burada başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, amirlerimiz bulunuyor. Sizlerden gelen, dilek, istek ve şikayetleri yazacaklar. Kısa sürede çözülecek sorunlara yerinde müdahale edecekler. Ama daha uzun vadede olan istekleri de planlamaya dâhil edecekler. Bizim amacımız vatandaşlarımızla sürekli iletişim içerisinde olup belediye ile halkın arasındaki köprüyü kurup işleri hızla bir şekilde çözmek" dedi.