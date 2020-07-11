Güzelbahçe'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Güzelbahçe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Güzelbahçe'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:24

Alınan bilgiye göre, hafif ticari aracını Mithatpaşa Caddesi'nde yol kenarına park ederek yolun karşısına geçmeye çalışan Kubilay Gürler'e (54), Önder B. idaresindeki (21) 27 AB 205 plakalı otomobil çarptı. Gürler'e çarpan otomobil, yol kenarındaki başka bir otomobil ve ATV'ye çarparak durabildi. Ağır yaralanan Gürler, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası, Gürler'in aracını park ettiği anları ve kazayı gören vatandaşların tepkisini kaydetti.

Önceki Haber
Bakan yardımcısından "sahte ürünü bildirin" çağrısı
Sonraki Haber
Kemalpaşa'da piliç kesimhanesinde çıkan yangın söndürüldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.