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Güzelbahçe'de Zeytinime Dokunma eylemi

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla ‘Maden Yönetmeliği’yle zeytin alanlarının talan edilmesinin doğaya büyük zararlar vereceğini söyleyerek bir eylem düzenledi.

Güzelbahçe'de Zeytinime Dokunma eylemi
04 Mart 2022 Cuma 14:22

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca hazırlanan ve 2 Mart günü Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara maden yapabilmesinin önünün açılmasını protesto etmek amacıyla Güzelbahçe Belediyesi’nin yapmış olduğu Zeytin Parkta bir araya gelen vatandaşlar ‘zeytinime dokunma’ diyerek yönetmeliği protesto etti.

Bunlar doların yeşiline tapıyor

Zeytinime dokunma diyerek söze başlayan CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, ‘‘İktidar her fırsatta dinden imandan bahsediyor ama üç kitapta da geçen tek bitki zeytindir. Ama bunların dini imanı para. Bunlar doğanın yeşiline değil Amerikan Dolarının yeşiline tapıyorlar. Ben yaptım oldu düşüncesinde olan ‘Tek Adam’ zihniyeti ne doğaya ne insana acıyor.Biz CHP olarak doğadan ve insandan yanayız. Bu yasayı anayasa mahkemesine taşıyoruz. Bu yasayı iptal edeceğiz. Zaten ilk seçimde bu iktidarı geldiği gibi gönderip doğayı da insanları da bunların elinden kurtaracağız’’ dedi.

Amacımız zeytini yaşatmak

Sadece zeytinin yaşatmak istediklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, ‘‘TBMM’de zeytin yasası defalarca değiştirilmeye çalışıldı. Çok sayıda devlet arazisinde bulunan zeytin ağaçları maden alanlarına dönüştürülerek bu alanlar çok düşük ücretlerle büyük şirketlerin eline geçecek. Bu bölgelerde bu zamana kadar oluşmuş zeytin kültürü yok edilmiş olacak. Zeytin ağacından sofralık zeytin, yağ, prinasından yakıt sağlanarak tam dönüşüm sağlanır. Yüzlerce yıllık zeytin ağacı uygun budama ile genç bir fidana dönüşür. İlçemizde 3000 zeytin ağacı kazandırma yolunda fidan dikimi gerçekleştiriyoruz, bakımını yapıyoruz.  Burada hepimiz zeytin ağacımızın çevresinde el ele vererek bir mesaj vererek zeytinimizi yaşatmak istiyoruz’’ dedi.
Ele ele vererek zeytin ağacının çevresinde çember oluşturarak bir süre ‘zeytinime dokunma’ sloganı atan grup eylemi sonlandırdı. Başkan İnce eyleme katılan tüm vatandaşlara zeytin fidanı dağıttı.

Etiketler; #güzelbahçe #eylem #zeytinime dokunma
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