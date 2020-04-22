Güzelbahçe’de Bayram sürprizi

Güzelbahçe Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.yılı nedeniyle araçlardan müzik çalıp, çocuklara Nutuk, bayrak, boyama kitabı ve balon dağıttı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi törenleri Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde yapılmayacak. Güzelbahçe Belediyesi de çocukların evlerine giderek bayramlarını kutladı, Atatürk’ün Nutuk kitabını, Türk Bayrağı, boyama kitabı ve balon dağıttı, çocuklara farklı bir bayram yaşattı.

Farklı bir bayram

Ulusal Egemenliğin 100.yılını kutladıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “ Bu yıl farklı bir 23 Nisan yaşıyoruz. Meydanları, stadyumları doldurmayacağız fakat evlerimizde bayramımızı 100.yıla yakışacak şekilde kutlayacağız. Evlerinde bizleri bekleyen çocuklarımız için Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabı, Türk Bayrağımız, boyama kitabı ve balonları evlerine götürdük. Ekiplerimiz sokak sokak dolaşıp şarkılar eşliğinde çocuklarımızın 23 Nisan Bayramını kutladı, anonslar yaparak hediyelerini dağıttılar. Şu an içinde bulunduğumuz durum çocuklarımızın bayramını kutlamamıza engel olamaz. Biz bu sıkıntılı günlere rağmen Ulusal Egemenliğimizin 100.yılını kutladık. Bu vesile ile de başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan toprakları için canını vermiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz” diye konuştu.



