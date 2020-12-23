Güzelbahçe’de 3. Go-Kart zaferi

Güzelbahçe Yelki Mahallesi’inde tarım alanına yapılmak istenen go-kart pisti projesine karşı Güzelbahçe Belediyesi’nin açmış olduğu davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Güzelbahçe Yelki Mahallesi’nde bulunan zeytinlik alanda yapılması planlanan Go-Kart pistiyle ilgili Güzelbahçe Belediyesi’nin 1/1000’lik plana karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına açtığı davada, İzmir 5. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin 16 Aralıkta 2020 tarihinde karar verdiğini kendilerine bugün bilginin ulaştığını söylen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Go-Kartın Güzelbahçe’de yapılmasının uygun olmadı bir kez daha anlaşıldı. Güzelbahçe Belediyesi olarak açmış olduğumuz 1/1000 ile 1/5000’lik planlara itirazlarımızı yaptık. Çevre Şehircilik Bakanlığı 1/1000’lik planı değiştirip bir daha askıya çıkardı biz değiştirilen plana da itirazımızı yaptık. 5. İdari Mahkemesi 1/1000’liğe açmış olduğumuz itirazı kabul etti ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bizim açmış olduğumuz 1/5000’lik ile ilgili dava süreci devam ediyor. GÜLDER ve vatandaşlarımızın 1/1000 ve 1/5000’lik plan ile ilgili açmış olduğu davalarda mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştı. GÜLDER ve vatandaşlarımızla birlikte açılan davalarla 3’ünci zaferimizi kazanmış olduk. Bu bizim hukuken haklı olduğumuzu da göstermektedir. Bu işi yürüten girişimciye bir kez daha sesleniyoruz; Güzelbahçe Go-Kart yapılması için uygun bir alan değildir. Bu ısrarınızdan artık vaz geçin ve buraya harcamış olduğunuz enerjinizi başka bir alana harcayın. Bunu bir gurur meselesi yapıp sürdürmenin bir anlamı yoktur. Mahkemenin de verdiği kararda geçtiği gibi “telafisi güç ve imkânsız zararların doğabileceği”ni bildiğimiz ve şu zorlu koşullarda tüm dünyanın sınandığı bir süreçte doğaya zarar vermenin bize fayda değil zarar getirdiğini anlamamız gerekiyor. Doğaya ve çevreye zarar verecek her türlü kararın karşısında, doğaya ve çevreye yaralı olan tüm oluşumunda yanında olacağımızı bir kez daha belirmek istiyorum” diye konuştu.



