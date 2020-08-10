Güzelhisar'a sosyal tesis

Aliağa Belediyesi yerelde kalkınmayı sağlamak, doğal yöresel ürünleri yaşatmak, folklorik kültürel mirasa sahip çıkmak ve köylere yeniden hayat vermek için başlattığı “Marka Kent Aliağa” projesi kapsamında tarihi Güzelhisar mahallesini doğayla iç içe olmak isteyen günübirlik ziyaretçiler için hazırlıyor.

Aliağa Belediyesi, tarihi mahalleye günübirlik ziyaretçiler için Sosyal Tesis yapıyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir animasyon video ile projeyi kamuoyuna ilk kez duyurdu. Başkan Acar, video ile birlikte paylaştığı mesajda; “Evliya Çelebi’nin ziyaret ettiği, tarihi Kervan Yolu üzerinde bulunan, zengin kültürel mirasa ve doğal güzelliklere sahip Güzelhisar’ımızı günübirlik turizme hazırlıyoruz. Güzelhisar’ı ve çevre mahallelerimizi çekim merkezi yapacak Güzelhisar Sosyal Tesislerimizin yapımına başlıyoruz. Yapılacak Sosyal Tesisimizde, köylerimizde üretilen ürünlerle donatılmış kahvaltı sofralarında buluşmak dileğiyle... Aliağamıza hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.

Doğayla iç içe

Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden biri olarak bilinen Aliağa’daki deniz, tarih ve doğa turizmi olanaklarının çeşitliliği ziyaretçileri şaşırtıyor. Antik Çağ, Roma, Saruhanoğulları ve Osmanlı döneminden Cumhuriyetin ilk 50 yılına kadar tarımsal zenginlikleriyle bilinen Aliağa’da Belediye tarafından başlatılan alternatif turizm, tarih, doğa kültür turizm seçenekleri ve doğaya dönüş projeleriyle kırsal yaşam yeniden canlanırken, Aliağa günübirlik turizmde cazip destinasyonlardan birine dönüşecek. Projeyle yakın gelecekte eko köy ve eko turizm çalışmaları başlatılması hedefleniyor.

Yeni alternatif

Aliağa Belediyesi geçtiğimiz yıl yöresel ürünlerin kaybolmadan yaşatılması amacıyla bir çalışma başlattı. Çeşitli yöresel ürünlerin marka tescilini yaptıran Belediye, bu ürünleri ilçedeki Kooperatif, Birlikler ve yerel üreticiler işbirliğiyle “Aliağa” markasıyla satışa sundu. Aliağa’nın tarım ve hayvancılık kaynaklı doğal ürünlerini çeşitli satış noktalarında tüketicilerle buluşturmaya hazırlanan Belediye şimdi de doğal ürünleri günübirlik ziyaretçilere sunmak için kırsal tasarım ve eko köy projeleriyle köylere yeniden hayat verecek. Bu kapsamda ilk olarak bölgenin tarihi geçmişi, camileri ve kültür varlıkları ile öne çıkan tarihi İzmir- Balıkesir Kervan yolu üzerindeki Güzelhisar Mahallesi adeta yeniden ayağa kalkacak.