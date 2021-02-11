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Güzelhisar Barajı'ndan güzel haber

Son haftalarda Aliağa ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar İzmir’in en önemli barajlarından Güzelhisar Barajını doldurmaya devam ediyor. Barajdaki doluluğun artması özellikle bölgede çiftçilikle uğraşan vatandaşları sevindirdi

Güzelhisar Barajı'ndan güzel haber
11 Şubat 2021 Perşembe 14:11

Güzelhisar Barajında 10 gün önce yüzde 74 olan doluluk son ölçümlere göre yüzde 76,16 seviyesine kadar yükseldi. Böylelikle Güzelhisar Barajındaki su seviyesi geçen yılın aynı ayında ölçülen seviyeye ulaştı. Önümüzdeki günlerde sürmesi tahmin edilen yağışların doluluğu daha da arttırması bekleniyor.

Bölgedeki sağanak yağışlar Güzelhisar Barajı’nı olduğu gibi İzmir’e içme suyu sağlayan diğer barajları da doldururken geçtiğimiz hafta görülen sağanak yağışların ardından bölgedeki bazı barajlarda kontrollü su tahliyesi yapıldı.

Son yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı yüzde 55, Balçova Barajı yüzde 79, Ürkmez Barajı yüzde 89, Güzelhisar Barajı yüzde 76, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 70, Gördes Barajı yüzde 4 seviyelerine ulaştı.

Etiketler; #güzelhisar barajı #aliağa
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