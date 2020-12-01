Güzelhisar'da inşaat sürüyor

İzmir’in Aliağa ilçesinde Aliağa Belediyesi Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nin inşaatı devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda başlayan çalışmalar kapsamında projenin yüzde 30’u tamamlanırken çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

4 bin 860 metrekare olan proje alanı içine inşa edilen Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nde Güzelhisar’ın eşsiz manzarasını izlemek için 410 metrekarelik ahşap seyir terasları kurulacak. Kuzey Ege Otoyoluyla İzmir merkezden dakikalar içinde ulaşılabilecek Sosyal Tesiste; 550 metrekare açık ve kapalı alana sahip kafe ve restoran, Güzelhisar Köyü Yöresel Ürün Satış Stantları, açık hava pişirme alanları, 180 metrekare açılır-kapanır camekanlar, 180 metrekare açık hava Çocuk Aktivite Alanı, açılır-kapanır localar, mescit ile otopark alanları yer alacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sık sık mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceliyor.