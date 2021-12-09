Haber Ekspres 21 yaşında!

Haber Ekspres Gazetesi 21 yaşında. 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da siz değerli okuyucularımıza karşı, 'doğru, dürüst, duyarlı ve dost' olacağımıza söz veriyoruz. Bizi takip edin, haberiniz olsun

Sevgili okurlarımız;

9 Aralık 2001'de başladığımız yayın hayatımızda bugün itibariyle bir yaş daha aldık.

Dolayısı ile 20 koca yılı geride bıraktık ve bugün 21. yaşımızın ilk günü...

Çok mutlu ve çok gururluyuz.

Pandeminin getirdiği tüm eksilere rağmen,

Ülkemizin içinde bulunduğu tüm olumsuzluklara rağmen,

Dünya çapında alarm veren tüm acılara rağmen, yılmadan, bıkmadan çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız.

Biz şunun bilincindeyiz;

Özgür basının arkasında demokrasi vardır,

İnsan hakları vardır,

Ekonomik özgürlükler vardır.

Ağlayan değil, gülen insanlar vardır.

Böyle bir dünyanın, böyle bir ülkenin bireyi olmak için bunca çaba gösteriyoruz.

Kendine değil, ülkeye hizmet eden bir basın kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Sevgili okurlarımız;

Pandemisiz, her türlü krizden uzak, nice nice mutlu günlerde birlikteliklerimizin olmasını arzuluyoruz.

Kişinin değil, toplumun mutlu olduğu, sizlerin ve bizlerin doğum günlerinde, kuruluş yıldönümlerinde buluşmak dileklerimle...

Hoşçakalın.

HABER EKSPRES GENEL YAYIN YÖNETMENİ MUAMMER KIRCA