Haber Ekspres'e Bergama'dan ödül

Bergamalı gazeteci- yazar merhum Şakir Süter anısına İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından Bergama Belediyesi iş birliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması sonuçlandı. BERKSAV Osman Bayatlı Özel Ödülü, gazetemiz Haber Ekspres'e verildi.

İzmir'de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla İGC ve Bergama Belediyesi'nin Bergama Ticaret Odası, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV) ile Bergama'yı Sevenler Turizm Derneği'nin desteğiyle düzenlediği yarışmaya 46 eser katıldı.

Jürinin yaptığı değerlendirmede ödül alanlar şöyle belirlendi:

Haber Dalı: Sultan Gümüş - İLKSES Gazetesi - Yaralarını eğitimle sardı: Öğretmen Benisa

İnceleme- Araştırma Dalı: Fadime Altanhan- Yenigün Gazetesi - İzmir'in kaybolan değerleri

Röportaj Dalı: Sinan Keskin - 9 Eylül Gazetesi - Parşömene hayat verdiler

Fotoğraf Dalı: Süleyman Gülen - EGELIFE - Her zaman başımızın üstünde taşırız

Vecdi Altay Özel Ödülü: Mehmet Emin Al - Yenigün Gazetesi - Ata'nın mirası depoda kaldı

Bergama Belediyesi Özel Ödülü: Yusuf Şahbaz - Anadolu Ajansı - Türkiye'nin kolezyumu güneşi görecek

BERKSAV Osman Bayatlı Özel Ödülü: Gamze Geçer - Haber Ekspres - Bergama'nın ilk kadın taksicisi

Bergama'yı Sevenler Turizm Derneği Ahmet Eroğlu Özel Ödülü: Gökçe Adar - 9 Eylül Gazetesi - İlacı halk müziği oldu

Bergama Ticaret Odası Ekonomi Özel Ödülü: Duygu Göksu - Ticaret Gazetesi - Sinalko'dan bugüne; gazozun popülaritesi artıyor

Yarışmanın ödül töreni, Şakir Süter'in ölüm yıldönümü olan 27 Ağustos 2019 Salı günü Tonoz Bergama Ticaret Odası Sosyal Tesisleri'nde saat 15.30'da gerçekleştirilecek.