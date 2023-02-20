Hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi 

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi 
20 Şubat 2023 Pazartesi 08:56

Kaza, saat 01.30 sıralarında Altınyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Haşim Karakoyun (59) yönetimindeki motosiklet Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü öğrenilemeyen 34 FJA 904 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonucunda, motosiklet sürücüsü Haşim Karakoyun yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Karakoyun'un öldüğü belirlendi. Karakoyun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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