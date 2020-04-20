Hafta sonu sessiz geçti

İzmir'de, sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Trafik akışının en yoğun olduğu caddelerden, görevli olduğu için yasaktan muaf olanlar dışında kimsenin geçmediği gözlendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu da 31 kent için sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasağın ikinci ve son günü hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü İzmir'de, meydanlar, sokaklar, caddeler ve parklar boş kaldı. İzmir polisi ise denetimlerini havadan ve karadan aralıksız sürdürdü. Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda sürücülerin izinleri denetlendi, havadan ise drone ile yasağa rağmen sokağa çıkanların tespitine çalışıldı. Trafik akışının en yoğun olduğu caddelerden, görevli olduğu için yasaktan muaf olanlar dışında kimsenin geçmediği gözlendi.

Güvercinler beslendi

'İzmir’in kalbi' olarak bilinen Saat Kulesi’nin de bulunduğu Konak Meydanı, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalınca sembol haline gelen güvercinlere, belediye görevlileri tarafından yem verildi. Görevlilerden Hüseyin Özcan, "Bugün İzmir’de Konak Meydanı, Karşıyaka Çarşısı ve Bornova gibi noktalardaki güvercinleri beslemek için yola çıktık. Normal zamanlarda bu hayvanlar vatandaşlar tarafından besleniyor ama şu an kimsenin dışarı çıkması mümkün değil. O nedenle aç kalma riskleri var. Onların da canı var ve bizler de onlar için sokaktayız. Ben hayatımda İzmir’i hiç böyle görmemiştim. Umarım ülkece bu salgını bir an önce atlatır ve eski günlerimize döneriz" dedi.

Balkondan Kordon'u izledi

İzmir Kordonu’nda da sessizlik hakim olurken, evinin balkonundan bakan İsmail Ulucay, “İzmir’i ilk kez böyle görüyorum. Bu manzaraya bakınca biraz duygusallaşıyoruz ama aynı zamanda insanı dinlendiriyor. Köpeğimle birlikte evdeyiz ve balkondan bomboş kalan İzmir’i seyrediyoruz" diye konuştu. İzmir Alsancak’ta bulunan fırının çalışanlarından İsmail Özen ise "Hafta içinden başlayarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bizler vatandaşlarımızın mağdur olmaması için açığız ancak çok fazla alışverişin olduğunu söyleyemem. Vatandaşlarımız artık temkinli ve fırın alışverişini hafta sonuna bırakmıyor" dedi.

1456 kişiye ceza

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1456 kişiye toplamda 2 milyon 889 bin TL para cezası kesildi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı jandarma ekipleri şehrin hemen her noktasında 48 saat boyunca denetimlerini sürdürdü. İzmir’de büyük çoğunlukla yasağa uyulduğu gözlenirken, bazı vatandaşların yasağın sona ermesinin hemen ardından araçlarıyla birlikte yola çıktığı görüldü. İl genelinde yapılan denetimler kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan 1456 kişiye idari işlem yapılırken, toplamda 2 milyon 889 bin TL para cezası kesildiği belirtildi. Bu arada trafik denetlemesine takılan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, ekiplere yaptıkları çalışmadan ötürü teşekkür etti.



