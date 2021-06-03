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Hakim ile zabıt katibi arasında 'izin günü' tartışması sürgün getirdi!

İzmir'de kendisini WhatsApp üzerinden tatilde uyaran hakime sert yanıt veren zabıt katibi sürgün edildi

Hakim ile zabıt katibi arasında 'izin günü' tartışması sürgün getirdi!
03 Haziran 2021 Perşembe 09:17

Olay geçtiğimiz 25 Nisan günü İzmir'de yaşandı. Alınan bilgiye göre İzmir Adliyesi'nde görevli olan hakim, gerekçeli kararlarda yapılan usul eksikliği nedeniyle zatıb katibine WhatsApp üzerinden bir uyarı mesajı gönderdi.

Zabıt katibi de kendisinin izin günü olduğunu ve çocuğunu covid testine götürdüğünü söyleyerek, "siz tatilde bile beni tekit ediyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz anlamıyorum"  şeklinde yanıt verdi.

Hakim ise bunun üzerine zabıt katibine, "Çocuğunuzun hasta olduğunu bilemem, sizi tekit etmiyorum, yaptığımız hataları tekrar yapmayalım diye yazıyorum. Benimle bu üslupla konuşmayın, amiriniz olarak sizi uyarıyorum" diye yanıt verdi.

Zabıt katibi de hakime "O zaman şöyle yapalım hakime hanım, beni uyaracaksınız mesai saatlerinde uyarın olur mu?" cevabının verdi.

Duruma sinirlenen hakim, zabıt katibi hakkında tutanak tutarak Komisyon Başkanlığı'na gönderdi. Hakimin bu hamlesi ile zabıt katibi 6 aylığına "harcırahsız ve yolluksuz" bir şekilde Karaburun Adliyesi'ne sürüldü.

Olay sosyal medya mecralarında tartışmalara neden oldu.

Etiketler; #izmir #zabıt katibi hakim atışması #zabıt katibi sürülme
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