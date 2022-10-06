Hakkında soruşturma başlatılan Başkan Soyer'e destek mitingi

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri, 9 Eylül kutlamalarından sonraki süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında çeşitli soruşturmalar başlatılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e destek mitingi yaptı. Konak’taki Tarihi Belediye Binası’nın önünde sabah 07.30’dan itibaren toplanmaya başlayan işçiler Başkan Tunç Soyer’e “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganlarıyla sahip çıktı.

9 Eylül’deki tarihi kutlamaların ardından gelişen süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e soruşturma izni verilmesinin ardından Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (DİSK) örgütlü belediye işçileri Başkan Tunç Soyer’e sahip çıktı. Konak’taki Tarihi Belediye Binası’nın önünde bugün mesai başlamadan toplanan işçiler, “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” ve “Tunç Başkanı yedirmeyeceğiz” sloganları attı. Destek mitinginde “Tunç Başkan yalnız değilsin”, “Aşkla İzmir, aşkla Tunç Soyer”, “Memleket sevdalısı Tunç Başkan”, “Varlığıyla bize güç veren yolumuzu ışığıyla aydınlatan Tunç Başkan yalnız değilsin” yazılı dövizler taşındı.

Balkondan işçileri selamladı



DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı “Biz demokrasi diyoruz, işçinin ekmeği diyoruz. Demokrasiye sahip çıktığımız için bugün buradayız. Bugün açılan o haksız davalar için emekçiler başkanına sahip çıkıyor. Emekçiler oylarına sahip çıkıyor. Başkanım sizinle omuz omuzayız” dedi.

Başkan Soyer işçilerin sloganları ve Memiş Sarı’nın konuşmasının üzerine balkona çıkarak kalabalığı selamladı. Ardından aşağı inerek işçilerin yanına gelen Başkan Soyer ise “Canım kardeşlerim, sevgili yoldaşlarım. Beraber yürümekten gurur duyduğum sevgili kardeşlerim. İyi ki varsınız” sözleriyle konuşmasına başladı.

“Emek, dayanışma ve cesaret”

Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Gerçekten yoksulluk, sefalet giderek büyüyor. Bu güzelim topraklar bu yoksulluğu yaşatmayabilir. Yoksulluk bir kader değil. Peki neden bu yoksulluğu yaşıyoruz? Bu bereketli topraklarda el ele güler yüzle, sağlıkla, hep birlikte mutlu bir hayat yaşayabilecekken çektiğimiz bu acı neden? Çünkü birileri emeğin hakkını çalıyor. Çünkü birileri alın terini çalıyor. Bu yoksulluk, sefalet hiç hak etmediği halde bu topraklarda yaşanıyor. Bu bir kader değil, bunu değiştireceğiz. Bunun için üç anahtarımız var. Birincisi emek, ikincisi dayanışma, üçüncüsü ise cesaret” dedi.

Başkan Soyer emeğin kutsal olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Çünkü insanlığı ileriye taşıyan şey emektir. Medeniyetler kuran emek. Felsefeciler, sosyologlar emeği üretenleri toplumun öncüsü olarak görmüşler.” Hayatın işçiler sayesinde devam ettiğini dile getiren Başkan Soyer, “Sabaha karşı daha gün doğmadan yollara çıkan sizlersiniz. Otobüsleri, gemileri, metroları yürüten sizlersiniz. Sabaha kadar görevinin başında sabahlayan sizlersiniz. Depremde, yangınlarda, pandeminin zor günlerinde insanların yüzlerini güldüren sizlersiniz. Siz olmazsanız hayat durur. Hesap soracağımız günlere az kaldı. Ama dayanışmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Biz bu memleketin namuslu insanlarıyız”

9 Eylül kutlamalarında milyonların alanları doldurduğunu da anımsatan Soyer, “Biz el ele verdikçe, omuz omuza durdukça bize zorbalık yapamayacaklar. Yaptırtmayacağız. Dayanışmayı sürdüreceğiz, omuz omuza durmaya, birlikte yürümeyi devam edeceğiz. Ama bir şeye daha ihtiyacımız var: Cesaret. Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarıyız. Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın silah arkadaşı ikinci cumhurbaşkanımız ‘Bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmazsa o memlekette kurtuluş olmaz’ dedi. Biz bu memleketin namuslu insanlarıyız, namuslu emekçileriyiz. Cesur olacağız” diye konuştu.

“Bedel ödemeye hazırım”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Ben bedel ödemeye hazırım. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sizin evlatlarınızın aydınlık geleceği için, bu memlekette yaşayan herkesin yüzünün gülmesi için sonuna kadar bedel ödemeye hazırım. Bana bugün hayatımın en büyük ödülünü verdiniz. Benim yalnız olmadığımı bana hissettirdiniz. Bu can da size feda olsun. Bu güzel memlekette güzel günler görmek için hep birlikte yürüyeceğiz ve çok güzel günler göreceğiz. Bu memleketin dağlarında çiçekler açtıracağız ve göreceksiniz çok daha güzel bir memleketi hep birlikte kuracağız.”

İçişleri Bakanlığı 9 Eylül'deki İzmir'in kurtuluşu törenlerinde yaptığı konuşmayla iktidarın tepkisini çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye yönetimi hakkında 3 ayrı konuyla ilgili soruşturma izni vermişti. Ayrıca Ak Partili bazı yöneticilerin dün Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde güvenlik personeline yönelik tutumları da kamuoyunda tepki çekmişti.