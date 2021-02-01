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Halikarnasın manevi oğlu hayatını kaybetti

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu Prof. Dr. Şadan Gökovalı (82), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmir'de yaşayan Gökovalı'nın ölümü büyük üzüntü yarattı

Halikarnasın manevi oğlu hayatını kaybetti
01 Şubat 2021 Pazartesi 09:19

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Şadan Gökovalı, hayatını kaybetti. Gökovalı'nın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri derin üzüntü yaşadı. 'Halikarnas Balıkçısı' mahlaslı Cevat Şakir Kabaağaçlı ve Azra Erhat'ın manevi oğlu olan gazeteci, araştırmacı, şair, yazar, rehber, eğitimci Prof. Dr. Gökovalı, 2002 yılında profesör olarak Ege Üniversitesi'nde sonra Yaşar Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın eserlerini ölümünden sonra yayımlayan, tüm kitaplarına önsöz yazan Gökovalı, Türkiye'de kültür turlarının başlatıcılarından oldu.

Gökovalı'nın cenazesinin Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Şadan Gökovalı Kimdir?

1939 yılında Muğla'nın Gökova beldesinde doğan Şadan Gökovalı, ilkokulu Ula'da, ortaokulu Muğla'da bitirdi. Aydın Ticaret Lisesi'nin ardından İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden 1962 yılında diploma alan Gökovalı, 1959'da İzmir’de yayınlanan Ege Ekspres Gazetesinde başladığı profesyonel gazeteciliği, TRT’de yapımcı ve yönetici olarak sürdürdü. Daha sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulunda öğreticiliğe başladı. Profesyonel Ülkesel Rehber oldu. Gazetecilik Başarı Armağanı yarışmalarında özellikle araştırma, dizi yazı, turizm vb. dallarında birçok birincilik ve derece aldı. 1964 yılında Ege Ekspres’te yayınlanan 'İzmir'in Asırlıkları' başlıklı yazı dizisi ile birinci ve tüm eserler arasında en yüksek puanı aldığı için 'Yılın Gazetecisi' seçildi. Aldığı diğer ödüller arasında 'Efes', 'Fethiye' ve 'Bergama'yı en iyi anlatan yazar, Türk Dil Kurumu Radyo Tv Ödülü, 'Anadolu Uygalığına Katkı', 'Son 10 yılın İzmir Turizmine En Büyük Hizmet' gibi ödüller de yer almaktadır.

Üniversitelerde okuttuğu derslerle ilgili notların yanı sıra, ülkemizin başlıca turistik yöreleri konusunda çeşitli dillerde yayınlanmış 30 kadar kitabı vardır. 2009 yılında 'Meslekte Altın Yıl'ı kutladı.

Muğla Açık Hava Tiyatrosu'na, Doğduğu Gökova'da bir caddeye, Muğla'nın Akyaka beldesinde ve Alsancak'ta yaşadığı sokağa adı verilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şadan gökovalı
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