Halil Arda, koltuğu 3 başkanla paylaştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını çocuklara teslim eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, çocukların Gaziemir ile ilgili öneri ve mesajlarını dinledi. Halil Arda, çocukların Türkiye'nin geleceği ve umudu olduğunu vurgulayarak, "Mesajlarını aldık. Bize çok güzel fikirler verdiniz. Sizin daha iyi koşullarda yaşamanız için biz de üzerimize düşeni yapıp çok çalışacağız" dedi.

Arda, Sabiha Gökçen İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencileri, Nilsu Sevinç, Zeynep Demirhan ve Esat Aktaş'a makamını teslim etti. Çok çalışın Koltuğunu bir günlüğüne de olsa çocuklara emanet eden torun Halil Arda, geleceğin büyükleri olan çocuklara güvendiğini belirterek, "Gaziemir'i en iyi şekilde yöneteceğinize eminim. İnşallah büyüyünce siz de başarılı belediye başkanı, milletvekili, cumhurbaşkanı olursunuz. Mesajlarınızı not aldık. Bize çok güzel fikirler verdiniz. Sizin daha iyi koşullarda yaşamanız için biz de üzerimize düşeni yapıp çok çalışacağız. Lütfen siz de öncelikle derslerinizi çok iyi çalışın. Okullarınızda başarılı olun, ardından kentimizi ve ülkemizi yönetin. Size güvenim sonsuz" diye konuştu.