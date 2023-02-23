'Halk Dayanışması' Türkiye'ye umut oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere yönelik sürdürdüğü 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası kapsamında Halk TV'de düzenlenen 'Halk Dayanışması' canlı yayını Türkiye'ye umut oldu. Kampanya kapsamında kira bağışı bekleyen 28 bin 466 depremzede için hedef tamamlandı. Öte yandan hedef aşılarak 4 bin 632 depremzedeye daha umut olundu.

Türkiye, Halk TV ekranındaki Halk Dayanışması canlı yayınına kilitlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İzBB) depremzedelere yönelik sürdürdüğü 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası ile konteyner ve çadır bağışları, tarihi bir yayınla ve halkın dayanışması ile büyüdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk TV ve bir grup sanatçı, aydın, yazar ve gazeteciden oluşan Dayanışmayı Canlandıralım Gönüllüleri'nin birlikte planladığı canlı yayında, İzBB'nin depremzedelerin barınma sorununa çözüm bulmak amacıyla sürdürdüğü 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası ile Umut Hareketi'nde yer alan konteyner ve çadır kampanyalarına bağış toplandı.

Telefonların zaman zaman kilitlendiği kampanya kapsamında kimi yurttaş alyansını, kimi bir aylık maaşını bağışlarken kumbaraları ile kampanyaya katılan çocuklar da izleyenleri duygulandırdı.

'Halk Dayanışması' kampanyası, Cem Adrian'ın piyano eşliğinde seslendirdiği 'Ne Ağlarsın' türküsüyle başladı.

TELEFON HATTI ARAMALARDAN KİLİTLENDİ

Dayanışma yayının ilk dakikalarında kampanya için erişim hattı olan 444 40 35 numaralı hat kilitlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, söz konusu hatta ilk dakikalarda anlık 11 bin 537 arama yapıldığını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU BİR MAAŞINI BAĞIŞLADI

Bir maaşını 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağışlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsan deprem bölgesine gittiği zaman, o acılara tanık olduğu zaman, milletimizin taleplerini, acılarını dinlediği zaman bu tip kampanyaların önemini daha çok anlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemize Bir Kira Bir Yuva kampanyası için, Halk TV'ye de ekranlarını bu kampanyaya açtığı için yürekten teşekkür ediyorum. Bu anlamlı kampanyayı desteklemek için bir maaşımı bağışlamak istiyorum. Ne kadar çok kişiye dokunabilirsek ne kadar el uzatabilirsek o kadar iyidir. Bu onurlu halk bir daha kimsesiz kalmasın. Biz üzerimize düşeni yapalım. Kimsenin de umutsuz olmasını istemem. Dayanışma kültürü ve ruhuna sahibiz, bu acıyı beraber aşacağımıza inanıyorum." diye konuştu

SOYER: MİLLETTEN MİLLETE BİR KAMPANYA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "30 Ekim 2020 İzmir depreminde de canımız çok yanmıştı. O zaman, 'Öyle bir kampanya açalım ki bu soğukta dışarıda kimse kalmasın, herkese başlarını sokacak bir yuva bulalım' demiştik. 'Bir Kira Bir Yuva' dediğimiz ve İhtiyaç Haritası ile beraber çalıştığımız bu kampanyayı o zaman başlatmıştık. O zaman gerçekten olağanüstü bir destek gördü, 42 milyon liranın üzerinde bir kaynak yaratıldı. Biz, 4 binin üzerinde vatandaşımızı başını sokacakları yuva ile buluşturduk. O nedenle 30 Ekim'den hemen sonra 30 Kasım'da son çadırı da İzmir'de sökmüştük. Şimdi biraz da o deneyimin verdiği cesaretle bunu tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Çünkü deprem gerçekten 14 milyonu etkileyen sonuçlar doğurdu ve acımız, yasımız büyük. Bir yandan da dışarıda, açıkta hayatını sürdürmek zorunda kalan 10 binler var. Türkiye'de vicdan sahibi milyonlar ayağa kalksın ve depremzedelerimize doğrudan doğruya yardımları ulaştıracakları bir akşam yaşayalım. Milletten millete aktarılan bir kampanya yapalım." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE EŞİ İKİ AİLENİN BİR YILLIK KİRASINI KARŞILAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çok özel bir iş başlattı Sevgili Tunç Başkanımız, kendisini kutluyorum. Daha özel bir süreci İzmir'den yapmıştı. Ben de İstanbul'dan bunu desteklemiştim. Çünkü özel bir çalışmaydı. Bu kampanyanın halktan halka, gönülden gönüle duygusu çok anlamlı bir şekilde işliyor. Bugün çok büyük bir acı yaşıyoruz. İnsanlarımızı, şehirlerimizi kaybettik. Ama bunu bir kırılma anı gibi kabul ederek kayıplarımıza rahmet dileyip dua ederken ülkemizin bu bölgesine olan sorumluluğumuzu en üst seviyede tutmalıyız. Ülkemiz adına geleceğe dair yapılması gereken bir şey var o da şehirlerimizin yeniden ayağa kalkması meselesi. Her zaman duyarlı 11 büyükşehir belediyemiz var. Bunun değerli lokomotiflerinden birisi de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tunç Soyer başkanımızdır. Bu geceye biz ailecek katkı sunmaya karar verdik. Biraz önce eşim ile telefonda konuştuk şahsım ve eşim adına birer ailenin bir yıllık kira bedelini karşılamayı buradan taahhüt ediyoruz."

İZSİAD'DAN KİRA VE KONTEYNER DESTEĞİ

İzmir Sanayici Ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Temsilcisi Nedim Anbar, "Başta başkanımız Hasan Küçükkurt olmak üzere aramızda bir birleşme yaptık. Bu kampanyaya 100 kira için yani 1 milyon lira için katkı sağlamayı düşündük" dedi. "Milletimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun" mesajı veren Anbar, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüştüklerini, derneğin 1 milyon liranın yanı sıra bu rakamın çok üstünde bir rakamla konteyner desteğinde bulacağını da açıkladı.

EN BÜYÜK BAĞIŞ 50 MİLYON LİRA

Yunanistan'da şirket sahibi olan Savaş Ateş, 50 milyon lira bağış yaptığını açıkladı. Canlı yayına bağlanan Ateş, "Bu bağışı kızlarım Lila ve Lina adına yapıyorum. Biz her zaman Türk'üz, Türkiye'nin yanındayız. Depremde aileleri ölen herkesin acısı bizim acımızdır" mesajı verdi.

LİVANELİ: NE KADAR DA İYİLİK VARMIŞ

Kampanyaya 500 bin TL destek verdiğini açıklayan yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli, "Bu ağır felaket kolumuzu kanadımızı kırdı. Ancak bir yandan da sivil toplumun güçlendiğini gördük. Ne kadar da iyilik varmış Türkiye'de, bu da bize umut veriyor. Biz Livaneli Vakfı olarak diğer çabalarımızın yanı sıra bu kampanyaya 500 bin TL bağışlıyoruz" diye konuştu.

DEMİRTAŞ: LÜTFEN KORKMAYIN

Cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Başak Demirtaş, 'Halk Dayanışması' başlığıyla Halk TV ekranlarında gerçekleşen yayına bir not gönderdi. Demirtaş çifti, Bir Kira Bir Yuva kampanyası kapsamında depremzedelere 10 çadır bağışladı. Demirtaş çiftinin açıklaması şöyle: "Herkese bir kez daha baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Bu günler de geçecek ama dayanışmayla, el ele vererek geçecek. Bizim halkımıza sözümüz var, ne olursa olsun tüm ezilenler yan yana duracağız. Büyük barışı, güçlü demokrasiyi ve aydınlık yarınları mutlaka kazanacağız. Gücümüz oranında 10 çadırı HDP aracılığıyla halkımıza gönderdik, 10 çadırı da sizlerin aracılığınızla göndermek istiyoruz. Lütfen umudunuzu yitirmeyin, korkmayın. Bu zorlu mücadelede bir ve beraber olduğumuzu unutmayın. Dayanışma için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz."

DAVUTOĞLU'NDAN 1 YILLIK KİRA DESTEĞİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Millet olmak büyük sınamalarda dayanışma ile ortaya konan bir kimliktir. O bakımdan tüm bu süreç içinde depremzedelerin acılarını sarmaya çalışan tüm görevlilere teşekkürü bir borç biliyorum. Sizlere de bu güzel kampanya dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum." diyerek eşiyle birlikte bir depremzedenin bir yıllık kirasını karşılayacaklarını kaydetti.

CHP GENÇLİĞİ ÖĞRENCİ EVİNİ AÇTI

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, kampanyaya iki aşamada dahil olduklarını duyurdu. Killik, "Sizlere ve İzmir Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. Bizim gençler olarak bu kampanyaya iki tane desteğimiz olacak. Türkiye'de gençlerin ekonomik durumu belli. Kimimiz harçlığından kimimiz günlük yevmiyesinden koyduğu 50 bin TL'yi bağışlayacağız. Üniversiteler kapatıldı. Bir kısım öğrenciler evlerinde kalıyordu. Biz öğrenci evlerimizi önümüzdeki eğitim yılına kadar açık tutmayı düşünüyoruz. Kira ödemeye devam ederek, yaklaşık 500 öğrenci evini depremzedelerin kullanımına açmak istiyoruz" dedi.

KAFTANCIOĞLU, 5 AYRI DESTEK AÇIKLADI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Hepimizin başı sağ olsun. Yardımlaşma dikeydir, dayanışma yataydır. Bu dayanışma için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e ve Halk TV'ye teşekkür ediyorum. CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu olarak 1 yıllık kirayı karışılıyoruz. İstanbul'da 39 ilçe başkanımız, 1 yıllık kirayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grubumuz 1 yıllık kirayı karşılıyor. Kaftancıoğlu ailesi olarak 1 evimizi depremzede bir aileye 6 aylığına açacağız. Annem ve babam da bir depremzedenin bir aylık kirasını bağışlayarak kampanyaya destek olmak istiyorlar. Dayanışma yaşatır diyorum ve herkesi dayanışmaya davet ediyorum" açıklamalarında bulundu.

DUYGULANDIRAN ANLAR...

'Dayanışmanın büyüğü küçüğü yoktur' anlayışıyla başlayan gecede duygulandıran anlar da yaşandı. Kendi harçlığını veren görme engelli Biren Doğa Sarı kendi harçlığını bağışladı. Celal Bayar'ın torunu Sumru Bayar 50 bin lira, Deniz Gezmiş'in ailesinden kalan son isim olan Bora Gezmiş 10 bin lira, bir emekli vatandaş ise maaşından kalan son 500 lirasını bağışlayarak dayanışma gecesine katkıda bulundu.

KAMPANYA TÜRKİYE'Yİ AŞTI

Yayına video görüntülü olarak bağlanan Floransa Belediye Başkanı ve Eurocities Başkanı Dario Nardella, yaşanan afetlerden duyduğu üzüntüyü belirterek tüm İtalya'nın da depremlerden çok etkilendiğini ve çok üzgün olduklarını söyledi. Nardella, "Bu zaman için değil de şehir yeniden kurulurken yardımda bulunmak istiyorum. Bu acil durum geçtikten sonra da bu yardımlarının durmaması lazım. Biz her zaman yanlarında olacağız. Birbirimize yardım edeceğiz" dedi. Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Emilia Saiz da gelecek fonları bağışlayacaklarını ve yeniden inşa döneminde destek vereceklerini duyurdu.