Halk Konut’ta üçüncü etap başlıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için Türkiye’de ilk kez İzmir’de başlattığı kooperatifçilik modeli aşama aşama ilerliyor. Halk Konut projesinde Dilber Apartmanı ve Çiçek Hanım Apartmanı’nın ardından Kılıç Apartmanı sakinleri için de işbirliği protokolü imzalandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kooperatifçilik modelini depremzedeler için de uygulamaya koyduğu Halk Konut projesinde üçüncü etap için imza töreni düzenlendi. 30 Ekim İzmir depreminde evleri hasar gören yurttaşlar için geliştirilen Halk Konut projesi kapsamında Dilber ve Çiçek Hanım Apartmanı’nın ardından Kılıç Apartmanı sakinleri için de işbirliği protokolü imzalandı.

Bayraklı Manavkuyu Mahallesi’nde Halk Konut Bilgilendirme Ofisi’ndeki imza törenine Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Egeşehir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onat Çetin ve Genel Müdürü Ekrem Tükenmez, BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, İZDEDA Kooperatif Başkan Yardımcısı Aytekin Keskin ve Halk Konut 3 Kooperatifi Başkanı Selçuk Akay ile depremzedeler katıldı.

“Bu proje tarihe geçecek”

İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, “Biz de Başkanımız Tunç Soyer de bu halkçı, kamucu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu proje Bayraklı, Bornova ve İzmir’i kapsayacak. Dayanışma örneği olarak belki de tarihe geçecek bir hale gelecek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkürlerini sunan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise amiral gemilerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyleyerek “O geminin kaptanı da Tunç Soyer’dir. Bugün burada bu işleri yapıyorsak bu organizasyonun bir parçası olduğumuz içindir” ifadelerini kullandı.



Halk Konut 3 Kooperatifi Başkanı Selçuk Akay da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi’nin çabalarına değinerek “Emsal artışı kararı kesinleşince tıkanan yol açıldı ve tünelin ucu görünmüş oldu. Bu çıkış yolunu sağlayan belediye başkanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Sayı 2 bine çıkacak

İZDEDA Kooperatif Başkan Yardımcısı Aytekin Keskin, Dilber Apartmanı ile başlayıp Çiçek Hanım Apartmanı’yla devam eden sürecin Kılıç Apartmanı’yla kurumsallaştığını belirterek “30 Eylül 2022 tarihinde imzalanacak protokolle kooperatiflerle bin bağımsız konut yapma aşamasına gelinecek. Kooperatif olma kararı alan ve süreçleri devam eden binalarla bu sayı 2 bin bağımsız konuta ulaşacak” dedi.

“Soyer bize yol açma konusunda destek oldu”

Depremzede olarak mağduriyet yaşadıklarını belirten İZDEDA Başkanı Haydar Özkan yol bulma konusunda zorluklar yaşadıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: “Yol açma konusunda bize destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal’a tekrar tekrar teşekkür ediyorum.”

Halk Konut Projesi nedir?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON A.Ş., EgeŞehir A.Ş. ve Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL A.Ş.’nin güç birliği oluşturarak hayata geçirdiği Halk Konut projesi, İzmir’deki hasar gören, yıkılan, yıkılacak olan ya da riskli yapı kabul edilen binaların mevcut yapı yönetmeliklerine uygun olarak yeniden yapılması ve yurttaşların konut sahibi olmasını hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, depremzedelerin kendi konutlarını yapabilmesi için vatandaşlara belediye güvencesi ve teknik yardım sunuyor. Halk Konut projesiyle, Dilber Apartmanı ve Çiçek Hanım Apartmanı’yla başlayan süreç Kılıç Apartmanı ile devam ediyor. Model ile pek çok orta hasarlı bina için İzmirlilere destek olunması amaçlanıyor. Halk Konut projesinde görev alan belediye şirketleri, yüzde 1 gibi sembolik bir kar oranı ile kooperatife müteahhitlik hizmetini karşılıksız veriyor.