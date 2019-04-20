'Halk Taşıt' uygulaması başlıyor

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında belli saatlerde yüzde 50 indirim uygulanacak.

'Halk Taşıt' uygulaması başlıyor
20 Nisan 2019 Cumartesi 10:41

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun başkanlığında gerçekleştirilen belediyede gerçekleşen Belediye Meclisi toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen "Halk Taşıt Uygulaması" projesine ilişkin detaylar görüşüldü. 

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında belli saatlerde yüzde 50 indirim uygulanması oylamaya sunuldu.

Oy çokluğu ile kabul edilen önerge gereği Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında 06.00 - 07.00 ile 19.00 - 20.00 saatleri arasında indirim uygulanacak.

Yüzde 50 indirimli seyahatler 29 Nisan Pazartesi günü başlayacak.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü Meclis'te geçen yılın faaliyet raporu da görüşüldü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir büyükşehir belediyesi #ulaşım #indirim
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