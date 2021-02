Halkın Bakkalı iki yeni şube daha açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için ilkini Kemeraltı’nda açtığı Halkın Bakkalı, Bayraklı, Karşıyaka, Konak, Menemen ve Buca’nın ardından Bornova’ya da ulaştı. Erzene ve Doğanlar mahallelerinde hizmet verecek Halkın Bakkalı’nın iki yeni yeni şubesinin açılışını yapan Başkan Soyer, üretici ile tüketici arasındaki bağı güçlendirmek ve üreticinin ürününü pazarlamak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka bir tarım mümkün” vizyonunun önemli bir ayağı olarak hayata geçirdiği Halkın Bakkalı, kent genelinde yaygınlaşıyor. İlki Kemeraltı’nda açılan, kısa sürede Konak Gültepe, Bayraklı Özkanlar, Karşıyaka Girne, Menemen Ulukent ve Buca Kasaplar Meydanı’na ulaşan Halkın Bakkalı’nın yedinci ve sekizinci şubeleri bugün Bornova'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un katıldığı tören ile açıldı. Soyer, Halkın Bakkalı'nın yeni şubelerinden alışveriş yaparak üretici ve tüketici için hayırlı olmasını diledi.



Başkan Soyer'e teşekkür

Törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Türkiye'de kooperatifçiliğe destek veren ve bu konuda önemli işler yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’e teşekkür etti. İduğ, "Bugün Halkın Bakkalı'nın yedinci ve sekizinci şubelerini Bornova'da açıyoruz. Et ve süt ürünleri hem çok avantajlı hem kaliteli. Halkın satın alma gücünün her geçen gün düştüğü bu dönemde Halkın Bakkalı markası ile uygun fiyata ve kaliteli ürünlerin olması çok değerli. Halkın Bakkalı markasının üretilmesinde ve yönetilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Soyer: "Üretici ürettiğini satacak, halk sağlıklı gıdaya erişecek"

Tunç Soyer, "Başka Bir Tarım" mümkün vizyonuyla başlattıkları çalışmaların önemli kilometre taşlarından birinin Halkın Bakkalı olduğunu belirterek, "Bugün küçücük bir dükkanın açılışını yapıyoruz ama bunun sembolik bir değeri var. Tarımın can çekiştiği, yanlış tarım politikalarının iflas ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bu kent ve kır arasındaki dengenin bozulmasına, işsizliğin artmasına, ekonominin daralmasına, fiyatların artmasına sebebiyet veren bir süreç. 27 üretici kooperatifinden 300 ürün alarak üretici ile tüketici arasındaki bağı kuruyoruz. Aslında üreticiye bir can suyu vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Halkın Bakkalı'nı internet ortamına taşıyarak e-bakkal uygulamasını başlatacağı z. Niyetimiz üreticimizin ürettiği ne varsa emeğinin karşılığını alacak bir bedelle satmasına imkan vermek. Kentliyi de iyi adil ve temiz gıdayla buluşturmak. Açılışını yaptığımız bu dükkan küçücük ama anlamı, faydası büyük. Üreticimiz ürettikçe tüketicimiz daha sağlıklı daha ucuz gıdaya erişecek. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bunun için varız. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Açılış programına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşcu, Bornova CHP İlçe Başkanı Ertürk Çapın, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Aracısız, güvenilir ürünler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim dönemi vaatleri arasında yer alan Halkın Bakkalı, kooperatiflerin ürünlerini pazarlayabilmesi, tüketicilerin de sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesini amaçlıyor. Böylece hem küçük üreticinin desteklenmesi hem de yurttaşın korunması hedefleniyor. İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden üretici kooperatiflerinin ürünleri aracısız olarak Halkın Bakkalı’nda satışa sunuluyor. Halkın Bakkalı şubelerinde meyve sebze, et, süt ürünleri, çeşitli kahvaltılıklar, bakliyat, zeytinyağı, baharat ve kozmetik gibi ürün gruplarından 300 farklı ürün bulunuyor. Ürün çeşitliliği, ülke genelinde kooperatiflerden temin edilen ü rünlerle her geçen gün artıyor. Pandemi süresince ve 30 Ekim’de İzmir’i sarsan depremde zor durumda kalan yurttaşların gıda, hijyen, yemek, beyaz eşya, mobilya gibi ihtiyaçları Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden yardımseverler tarafından yapılan bağışlarla karşılandı. Halkın Bakkalı, şubelerinin yanı sıra e- ticaret sitesi ile de önümüzdeki günlerde hizmet verecek.