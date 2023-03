Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı Bornova ve Balçova’da iki şube daha açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için kentin farklı bölgelerinde açtığı Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı’nın bugün hem Bornova Özkanlar’da hem de Balçova Onur Mahallesi’nde iki şubesi daha açıldı. Balçova'daki açılışta konuşan Başkan Tunç Soyer, “Belediye beşikten mezara her yerde vatandaşımızın yanında olmak zorunda diye düşünüyoruz. Bugün açılışını yaptığımız belki küçücük bir dükkân ama sizlerin aile ekonomisine ufacık bir katkısı olursa bundan memnuniyet duyacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için kentin farklı bölgelerinde açtığı Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı, bugün hem Bornova Özkanlar’da hem de Balçova Onur Mahallesi’nde iki şube birden açtı. Böylece İzmir’de 9 şubeye ulaşıldı. Büyükşehir iştiraki İzTarım A.Ş.'nin kırsalda küçük üreticiye can suyu olan Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde hazırlanan işlenmiş ve karkas et ürünleri, artan enflasyona karşı uygun fiyatla Bornova Özkanlar ile Balçova Onur mahallesi halkına da sunuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliğindeki Balçova Halkın Kasabı’nın açılışına Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Soyer, açılışın ardından bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Soyer: “Aile ekonomisine ufacık bir katkısı olursa memnuniyet duyacağız”

Başkan Tunç Soyer, “Belediye beşikten mezara her yerde vatandaşımızın yanında olmak zorunda diye düşünüyoruz. O nedenle bugün açılışını yaptığımız küçücük bir dükkan belki ama bu bölgede yaşayan sizlerin aile ekonomisine ufacık bir katkısı olursa bundan memnuniyet duyacağız. Güvenle ve makul bir fiyatla alışveriş yapacağınız bir dükkan sizler için hizmet veriyor olacak. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

Çalkaya: “Tunç Başkanımıza teşekkür ediyoruz

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise Tunç Soyer’e teşekkür ederek “Bu zorlu ekonomik koşulda böyle bir işletmenin buraya açılmış olması özellikle Ramazan ayında bizim için çok değerli. Fiyatlar açısından piyasanın çok çok altında burada et ihtiyacınızı karşılıyor olabileceksiniz. En önemlisi de yerli üretim” dedi.

İzmirlilere kaliteli ve sağlıklı et ulaştırmak için açılan Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı şubelerinde Ramazan ayı boyunca fiyat artışı yapılmayacak. Dana kıymanın kilosu 195 lira, dana sucuğun ve dana kuşbaşının kilosu 215 liradan satılacak.