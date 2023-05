Halkın Kasabı 11 şubeye ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı’nın Bornova Çamdibi’nde hizmete alınan 11’inci şubesini ziyaret etti. Burada yurttaşlarla sohbet eden Başkan Soyer, “Alnının teriyle ekmeğini kazanmaya çalışan vatandaşlarımızın et ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için hayata geçirilen Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı’nın Bornova Çamdibi’nde hizmete alınan 11’inci şubesini ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer’e İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ve mahalle muhtarları eşlik etti.

“15 milyon lira vatandaşımızın cebine kaldı”

Burada yurttaşlarla sohbet eden Başkan Tunç Soyer, “Gerçekten bu sıkıntılı dönemde aile ekonomisine bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize. Şu ana kadar açtığımız 11 Halkın Kasabı’nda 55 milyon liralık satış yapıldı. Böylelikle 15 milyon lira vatandaşımızın cebinde kaldı. Bundan sonrasında bunları bütün İzmir’e yayacağız. Alnının teriyle, emeğiyle ekmeğini kazanmaya çalışan vatandaşlarımızın et ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz. Şu ana kadar yaptıklarımızın çok daha iyisini, çok daha fazlasını yapacağız. Bu ülkenin yarattığı kaynakları bu ülkenin insanları için harcamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Üreticimiz memnun, vatandaşımız memnun, biz memnunuz”

İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler ise “Başkanımız 10 gün önce mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmişti. Orada bir talep oldu ve biz o talebi 10 gün gibi kısa sürede yerine getirdik. Yerli hayvanlardan elde edilen günlük taze etlerimizi uygun fiyata veriyor olmamız, vatandaşlarımız için çok kıymetli. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Ödemiş’teki tesisimiz kapasite olarak talebi karşılayacak durumda. Biz hayvanlarımızı tamamen kooperatiflerden ve küçük üreticiden alıyoruz. Üreticimiz memnun, vatandaşımız memnun, biz memnunuz” dedi.

“Bir senedir et yiyemiyordum, daha bugün aldım”

Çamdibi şubesinin hizmete alınmasıyla Halkın Kasabı’na akın eden yurttaşlar, uygun fiyata sağlıklı ve güvenilir et alabilmek için kuyruklar oluşturdu. Hizmetten memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar şu ifadeleri kullandı;

Mehmet Yeşilırmak: “Çok güzel bir uygulama. Bir senedir et yiyemiyordum, daha bugün yeni aldım. İlk defa bu kadar ucuz et aldım. İnşallah devamı gelir.”

Sezai Sultansuyu: “Gerçekten fiyatlar çok iyi ve çok uygun. Başkanımız Tunç Soyer’in yapmış olduğu bu et reyonundan çok memnunuz. Mahalle olarak çok memnun kaldık.”

Gülfidan Lale: “Çok beğendik. Bu eti almak için uzaklara gidiyordum, şimdi ayaklarımıza geldi. Etin kalitesinden, temizliğinden çok memnunuz. Belediyemizden de başkanımızdan da çok memnunuz.”

11 şubeyle ucuz ve sağlıklı gıda

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İzTarım A.Ş. tarafından sayıları 11’e ulaşan Halkın Bakkalı’nın yenilenen Halkın Kasabı reyonlarında, Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde küçük üreticiden alınan sağlıklı ve güvenli et ürünleri, İzmirli markalı işlenmiş ürünler ve karkas et uygun fiyatla satışa sunuluyor.

Enflasyon nedeniyle piyasa fiyatının yaklaşık yüzde 40 altında satılan et ürünleri yurttaşların mutfağına umut oldu. Halkın Bakkalı-Halkın Kasabı şubelerinde et ürünlerinin yanı sıra İzmirli markalı süt ürünleri, bitkisel ürünler ve Türkiye’nin dört bir yanından kooperatiflerin ürettiği doğal ve sağlıklı ürünler yer alıyor.