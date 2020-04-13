Halkın yanında olma zamanı

Koronavirüs ile mücadele sürecinde yoğun bir şekilde çalışan Efes Selçuk Belediyesi çalışanları sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte de vatandaşların yanındaydı.

Halkın yanında olma zamanı
13 Nisan 2020 Pazartesi 19:16

Efes Selçuk Belediyesi SELBİM Whats App İhbar Hattı, vatandaşların istek ve şikâyetleri ilgili birimlere iletirken; Zabıta Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü vatandaşların istekleriyle yakından ilgilendi. Vefa Destek Grubu’na da katkı sunan belediye çalışanları gerek sürecin en başından bu yana gerekse sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Can dostlara mama

Efes Selçuk Belediyesi çalışanlarının özverili çalışmalarından dolayı vatandaşlar da sosyal medya üzerinden teşekkür mesajları paylaştılar. Konu ile ilgili açıklama yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Bu günler birlik ve beraberlikle, dayanışma içerisinde halkımızın yanında olma zamanıdır” dedi. Efes Selçuk Belediyesi herkesin evinde kaldığı günlerde can dostlarını da unutmadı. Kent merkezi ve ara sokaklarda kurum çalışanları tarafından sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı.

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