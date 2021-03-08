Hamileyim dedi, karnından uyuşturucu çıktı!

İzmir'de hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından karın bölgesine sarılı yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı

İzmir Konak'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlık ekipler sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama başlattı. Bu kapsamda polis ekipleri bir taksiyi durdurarak içinde bulunan 24 yaşındaki S.O. ve 28 yaşındaki S.S.'den sokağa çıkma izinlerini istedi.

Şüpheliler ise izinlerinin olmadığını S.O.'nun hamile olduğunu ve hastaneye gittiklerini söyledi. S.O.'nun çelişkili ifadeler vermesi üzerine şüphelenen ekipler, olay yerine kadın memur talep etti.

Kadın polis olay yerine gelince, S.O.'nun üstünde yaptığı aramada karın bölgesine sarılmış 2 şeffaf poşet halinde 1 kilo bonzai maddesi olduğunu fark etti.

Yapılan kimlik kontrollerinde ise S.O.'nun uyuşturucu madde ticaretinin yanı sıra motorlu taşıt hırsızlığı gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. S.S. ve S.O. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, uyuşturucu maddeye de el konuldu. S.S. ve S.O.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira para cezası kesilirken, ifadelerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikleri öğrenildi.