Hamza Dağ'dan sağlık çalışanlarına bayram sürprizi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, koronavirüs salgını sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür edip, misafirhanelerde kalanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etmek amacıyla onlara hediye gönderdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının Ramazan bayramlarını kutladı. Ailesini tehlikeye atmamak için evinden ayrı, İzmir'deki yurt, otel ve misafirhanelerde kalan sağlık çalışanlarına iletilen pakette bir teşekkür notu ve çikolata yer aldı. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından adreslere bırakılan notta şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Sağlık çalışanı, ülkemizin içinde bulunduğu salgın günlerinde, ailelerinizden ayrı kalarak canınınız pahasına görevlerinizi ifa ederken gösterdiğiniz fedakarlıklar için, milletçe size müteşekkir olduğumuzu bilmenizi isterim. Böylesine bir süreçte, en ön safta savaşarak mücadele vermeniz kalplerimizde unutulmayacak bir özveri olarak yerini almıştır. Göstermiş olduğunuz olağanüstü çabayla bu süreci en yakın zamanda tam anlamıyla atlatacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle; Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, en kısa zamanda sevdiklerimizle ve ailelerimizle kucaklaşabildiğimiz sağlıklı günler diliyorum."

SAĞLIKÇILARDAN TEŞEKKÜR

Sağlık çalışanları da Hamza Dağ'a sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla teşekkür etti. Merkez 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli, ilk ve acil yardım teknisyeni Yasemin Akbaba da sosyal medya hesabından Hamza Dağ'a teşekkür ederek, "Nöbet sonrası bizi bekleyen harika bir sürpriz. Kıymet gördüğümüz nice yıllara. Teşekkürler @avhamzadag" ifadesine yer verdi.

Gaziemir İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Uzman Tabip Şerafettin Ceylan ise, "Bu zor günlerde biz sağlıkçıların her daim yanında olan gençliğin eskimeyen ağabeyi Sayın Hamza Dağ'a bu düşünceli davranışı için teşekkür ederiz" sözlerini paylaştı.