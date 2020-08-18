Hapis cezası alabilirler

Bayraklı'da, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapattı.

Tepki çeken görüntülerin ardından Avukat Erdal Mahmut Ergör (28) yaşanan olayın olası hukuki sonuçlarını anlattı. Otoyolu trafiğe kapatanların 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyleyen Ergör, “Hem hukukçu hem de vatandaş olarak bu görüntüleri tasvip etmemiz mümkün değil. Ne yazık ki kötü örnek de teşkil ediyor. Türk Ceza Kanunu’nda da trafiği bu şekilde tehlikeye düşürmekle alakalı bir suç öngörülmüş. Kara, hava, deniz veya demiryolunda seyredenlerin, trafiktekilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmek suretiyle faaliyette bulunmaları neticesinde soruşturma başlatılması durumunda 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası almaları söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra Karayolu Trafik Kanunu maddelerince 1002 liradan 1800 liraya kadar idari para cezası da yine uygulanabilir. Vatandaşlarımızın bu cezaları almamak için kurallara riayet etmesi gerekir. Olayın sosyal medyada paylaşılması da aleyhe bir davranış. Çünkü somut bir delil oluşturuluyor’’ dedi.

Ceza kesildi

Bayraklı'da, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grubun, otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapatıp, müzik eşliğinde oynamaları ile ilgili İzmir Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bayraklı Tünel İşletme Şefliğine ait tünel kameralarından saat 14.51'de durduğu tespit edilen; 06 ECM 42, 34 DBF 093, 06 DJY 52, 35 AKB 964 ve 35 ADY 628 plakalı araçlara 47/1-d Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan cezai işlem uygulanmıştır" denildi.



