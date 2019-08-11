Hareket halindeki kamyonet yandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, hareket halindeki kamyonette çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Hareket halindeki kamyonet yandı
11 Ağustos 2019 Pazar 12:29

Bir gıda firmasına ait Turgay Kara yönetimindeki 35 EMA 33 plakalı yoğurt ve tereyağı yüklü kamyonet, Çeşme-İzmir Otoyolu'nun Zeytinler Kavşağı mevkisinde, motor kısmından alev aldı.

Aracı emniyet şeridine çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, alevler de itfaiye ekibi tarafından kısa sürede söndürüldü. 

Araç kullanılamaz hale geldi.


Kaynak: AA
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