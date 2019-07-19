Harmandalı, ABD'nin Guantanamo üssü mü?

Hak ihlalleriyle anılan Harmandalı Geri Gönderme Merkezi bu kez de sığınmacı bir kadına işkence edildiği iddiasıyla gündeme geldi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 'Harmandalı Geri Gönderme Merkezi Guantanamo Üssü mü?' diye sordu.

İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu'na Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde işkence, ayrımcılık ve kötü muamele yapıldığına yönelik bir ihbar ulaştı. Komisyon üyesi avukatlar ile İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi avukatlar geri gönderme merkezinde işkence ve kötü muameleye uğradığını iddia eden kadınla görüştü. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nden alınan adli muayene raporu, sığınmacı kadının anlattıklarını doğruladı. Raporda; sağ bacakta 2 santimetrelik darp, sol omuzda darp izleri ve sırtta iz bulunduğuna yönelik detaylı bilgiler yer aldı.

Avukatların Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu üzerine savcılık soruşturma başlattı. Konuyu TBMM gündemine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Avukat Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Sonuç alamıyoruz

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile ilgili hak ihlalleri iddialarını daha önce de meclis gündemine taşıdığını ancak sonuç elde edemediklerini hatırlatan CHP'li Bakan, "Sadece insan hak ve onuruna aykırı iddialarla gündeme gelen Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile ilgili detaylı bir araştırma ve soruşturma artık şart! Mültecilerin 'yardım edin', 'yemek', 'burası Guantanamo' şeklindeki yardım çığlıkları içerikli görüntüler ve avukatların merkezde kilitli kalması olayı hala hafızalardayken şimdi de kadın sığınmacıya yönelik işkence iddiası hepimizi sarsmıştır. Baro olsun, sivil toplum örgütleri olsun defalarca Harmandalı ile ilgili açıklama yaptı, biz defalarca meclise taşıdık ama hiçbir sonuç elde edemedik, edemiyoruz. Geri Gönderme Merkeziyle ilgili soru işaretlerinin giderilmeme sebebi nedir? Burada neler yaşandığı neden araştırılmıyor? Söz konusu korkunç iddialar neden ciddiye alınmıyor? Gerçekler neden ortaya çıkarılmıyor? Milletvekili olarak millet adına sorduğumuz sorular neden cevapsız bırakılıyor? Bakan bey parti içi, kabine içi mücadelesinden kafasını kaldırsın da cevap versin: Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde neler oluyor? Burası Guantanamo üssü müdür?" dedi.

Ne sıklıkla denetleniyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıtlasın:

1 - Mülteci kadın için Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nden alınan adli muayene raporunda; sağ bacakta 2 cm'lik darp, sol omuzda darp izleri ve sırtta iz bulunduğuna yönelik detaylı bilgiler yer almaktadır. Mülteci kadına kötü muamele ve işkencede bulunan kişi ya da kişiler hakkında geri gönderme merkezinde daha önce de benzer şikayetlerde bulunulmuş mudur? Bulunulan şikayetlere yönelik hangi adli ve idari işlemler başlatılmıştır?

2 - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu; 2018'de yayınladığı İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ziyareti raporunda, jandarma ve güvenlik görevlilerin mültecilere kötü muamelede bulundukları ve işkence yaptıklarının tespit edildiğini belirtmiştir. Bu rapora göre, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nin denetim sıklığı ne derece arttırılmıştır? Kötü muamele ve işkence yapıldığına dair raporda yer alan bu tespitler araştırılmış mıdır? Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar nelerdir?

3 - Raporda mültecilere yönelik çok sayıda hak ihlali tespit edildiği de belirtilmektedir. Tespit edilen hak ihlallerine yönelik hangi adli ve idari işlemler yapılmıştır?