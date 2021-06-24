Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde yangın: 1 ölü!

İzmir'in Çiğli ilçesindeki, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında, Suriye uyruklu Ahmed Maslem (21) hayatını kaybetti

Dün saat 15.00 sıralarında, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nin 5'inci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine, adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, Suriye uyruklu Ahmed Maslem hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çiğli ilçesindeki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan ve Suriye uyruklu Ahmed Maslem'in hayatını kaybettiği yangında dumandan etkilenen 2 güvenlik görevlisinin de hastanede tedaviye alındığı belirtildi. 31 Mayıs tarihinde polis ekiplerince Maslem hakkında uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde saat 16:25 sıralarında ilk belirlemelere göre elektriklerin kısa devre yaptırılması sonucu çıkan yangında hakkında İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce 31.05.2021 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma ve resmi belge düzenlenmesinde yalan beyan suçlarından işlem yapılan Suriye uyruklu yabancının vefat ettiği, yabancının odadan çıkma imkânının olmasına rağmen odadan çıkmadığı ve yabancının madde bağımlısı olması nedeni ile olayın intihar olabileceği değerlendirilmektedir. Yangına ilk müdahale güvenlik görevlileri tarafından yapılmış ve itfaiyeye haber verilmiştir. İtfaiye geldikten sonra yangın kontrol altına alınmış, katta bulunan diğer yabancılar güvenlik ve jandarma personelinin koordinesiyle güvenli bölgeye tahliye edilmiştir. Olaya müdahale eden iki güvenlik görevlisi dumandan etkilenmeleri sebebiyle hastaneye kaldırılmıştır. Güvenlik görevlilerinin sağlık durumu iyi olup hastanede tedavileri devam etmektedir. Olayla ilgili savcılık tahkikatı sürdürülmektedir."