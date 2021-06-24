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Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ndeki yangınla ilgili şok gelişme!

İzmir'in Çiğli ilçesinde geri gönderme merkezindeki yangını, hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ahmed Maslem'in (21) elektrik kablolarını kısa devre yaptırarak çıkardığı tespit edildi. Maslem'in uyuşturucu kullandığı bu nedenle yurt dışına gönderilme işlemleri için merkezde tutulduğu ifade edildi

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ndeki yangınla ilgili şok gelişme!
24 Haziran 2021 Perşembe 17:55

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nin 5'inci katında dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Görevlilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, Suriye uyruklu Ahmed Maslem hayatını kaybetti.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının, ölen Ahmed Maslem'in odasındaki elektrik kablolarından çıktığı belirlendi. Yetkililer, Maslem'in elektrik kablolarını kısa devre yaptırarak yangını bilinçli şekilde çıkardığının tespit edildiğini bildirdi. Maslem'in uyuşturucu kullandığı bu nedenle yurt dışına gönderilme işlemleri için merkezde tutulduğu ifade edildi.

Soruşturmayı sürdüren ekiplerin, geri gönderme merkezindeki diğer göçmenlerin de ifadesine başvuracağı kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir yangın #harmandalı yangın #suriyeli yangın ölüm
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