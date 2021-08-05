Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde yaşamını yitiren Suriyeli Mülteci Ahmed Maslam anıldı

İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde haziran ayında meydana gelen yangında yaşamını yitiren yabancı uyruklu Ahmed Maslam(21)’ın vefatıyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “Bizler Ahmed için buradayız ve onun adına Geri Gönderme Merkezi’nde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekmek için buradayız. Bir kez daha aynı acılar yaşanmasın diye buradayız” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Barosu üyeleri 23 Haziran 2021 tarihinde İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden yabancı uyruklu Ahmed Maslam(21) ve Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde yaşanan hak ihlallerini dile getirmek için geri gönderme merkezi önünde basın açıklamasında bulundu. Geri Gönderme Merkezi önündeki basın açıklamasına İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve İzmir Barosu üyeleri katıldı. Ellerindeki mum ve karanfillerle merkezde yaşamını yitiren Ahmet Maslam’ı anan İzmir Barosu Üyeleri adına Baro Başkanı Özkan Yücel basın açıklamasında bulundu.



İnsanca yaşama kavuşmadan hayatını kaybetti

Maslam’ın yaşamını yitirdiği Geri Gönderme Merkezi'nde meydana gelen yangının neden çıktığı konusunda hâlen bir netlik bulunmadığını belirten Yücel, "Ahmed Maslam çocuk yaşta ülkemize gelmiş, Valilik açıklamasına göre madde bağımlısı olmakla itham edilen bir genç. Adalet sistemiyle karşılaşmış anlamamışız, ülkesindeki savaştan ve yıkımdan kaçarak gelmiş anlamamışız. İnsanca bir yaşam sağlamak gerekirken ülke olarak maalesef bu insanca yaşama kavuşamadan Ahmed hayatını kaybetmiş. Her hangi bir sokak kavgasında değil, devletin koruması altında bulunan Geri Gönderme merkezinin en üst katında, hala o kara lekeyi taşıyan odasında hayatını kaybetmiş" dedi.



“Sorumlusu tespit edilmemiş”

Olayın ardından İzmir Valiliği’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamaya değinen Yücel, "Yangın, valilik açıklamasına göre elektrik kontağından. Yine valilik açıklamasına göre Ahmed madde bağımlısı, kaçma imkanı varken kaçmamış. Neden olduğunu şuana kadar kamuoyunun sorduğu sorulara sağlıklı bir yanıt yok. Madem madde bağımlısı, açıkladınız mı o gün madde kullanmış mı? Eğer kullandıysa Geri Gönderme merkezinde maddeyi nerde bulmuş? Artık aramızda değil ve sorumlusu henüz tespit edilmemiş. Kamu görevlilerinin bu işte eksikliği paylaşılmış değil" diye konuştu.



“Kalanlar çaresizlik yaşıyor”

Sürecin İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu tarafından takip edildiğini belirten Yücel, "Ahmed'in otopsisine de katıldık ama hala valilik tarafından bir açıklama yok. Sonucunda Geri Gönderme Merkezindekiler başka merkezlere dağıtılarak avukatlalarla görüşmeleri kısıtlandı, kalanlar adalete erişim noktasında çaresizliğe itildi" şeklinde konuştu.



“Mültecilerin haklarını korumak zorundayız”

Son günlerde Türkiye gündemindeki mültecilerle ilgili söylemlere de değinen Yücel, nefret söylemlerinin ve hak ihlallerinin artarak devam ettiğini belirterek "Oysa mülteciler de ülkedeki her yurttaş kadar hakka sahiptir. Ülkelerin görevi mülteciler için koruma imkânı yaratmaktır. Bizler Ahmed için buradayız ve onun adına Geri Gönderme Merkezinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekmek için buradayız. Bir kez daha aynı acılar yaşanmasın diye buradayız. İzmir Barosu olarak bir kez daha belirtmek istiyoruz, mültecilerin başta yaşam hakkı olmak üzere tüm hak ve özgürlükleri korunmak zorundadır. Başta geri gönderme yasağı olmak üzere iltica hakkının işletilmesi için İzmir Barosu olarak aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.