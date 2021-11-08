Çiğli Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi önünde, tesis ile alakalı basın açıklaması yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 28 Nisan 1993 tarihinde İstanbul Ümraniye’de Hekimbaşı çöplüğünde biriken metan gazının patlaması sonucu 39 kişinin öldüğü 12 kişinin kaybolduğu faciayı hatırlatarak “Harmandalı pimi çekilmiş bir bomba. Harmandalı Ümraniye olmasın” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 1992 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açık çöp döküm alanı olarak kullanılmaya başlanan uzun yıllar kentin evsel atıklarının, sanayi atıklarının ve hastane atıklarının döküldüğü Harmandalı çöplüğü çevresinde meydana gelen derin çatlaklar, toprak kaymaları ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlere ilişkin Çiğli Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi önünde basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına İl Başkanı Sürekli’nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, AK Parti İzmir Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İsmail Çiftcioğlu, Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar ve bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı.



30 yıllık sorun

1992 yılından bu yana Harmandalı’na vahşi çöp depolandığını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “İzmir’in kanayan yarası, yıllardır Çiğlilerin feryatlarının yükseldiği ‘Çöpten kent istemiyoruz’ diye dile getirdikleri Harmandalı bölgesinde 30 yıldır çok büyük sorunlar yaşanıyor. Son 7-8 yıldır yaşanan sorunlar ise can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. 1992 yılından bu yana Harmandalı’nda çöp depolanıyor. İzmir’in tüm atıkları 30 yıldır buraya getiriliyor. 30 yılda burada 45-50 milyon ton çöp oluştu. Bunu ben söylemiyorum. Çevre Mühendisleri Odası’nın raporunda var. Çöp dağları artık 40-50 metreyi buldu” dedi.



Büyükşehir gereğini yapmıyor

Bölgedeki sorunlara ilişkin kalıcı hiçbir şeyin yapılmadığını sadece ilaçlarla geçici çözümler üretildiğini vurgulayan Sürekli, “Gelinen noktada durum vahim. Artık ağır bir ameliyat gerekiyor. Çöp testisinden sızan zehirli atık suların meydana getirdiği toprak kaymaları neticesinde çatlaklar oluşuyor. Özellikle 2013 yılından sonra eğim kaymaları başladı. Bunun sebebi bu çöplükten sızan zehirli atık sular. Atık sular o kadar zararlı ki kayaları bile eritiyor. Bu sebeplerden Güneybatı yönüne doğru toprak kaymaları meydana geliyor. Çiğli Belediyesi sahip çıkmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise gereğini yapmıyor” diye konuştu.



Çöp dökümü durdurulmalı

Harmandalı Düzenli Atık Depolama ve Biyogaz Tesisi üzerinde eleştirilerini sürdüren Sürekli, tesisin bölgedeki sorunlara yönelik bir katkısının olmadığını söyledi. 30 Ekim depremi sonrası ve iklim değişikliğine bağlı şiddetli yağışlar nedeniyle bölgedeki toprak kaymalarının artığına da dikkat çeken Sürekli, “İzmir Büyükşehir Belediyesi arıtmalarla ve derelerle İzmir Körfezini kirletiyor, kokuya ve büyük bir çevre katliamına sebep oluyor. Harmandalı çöp tesisi ile de toprak ve su kirletiliyor. Can ve mal güvenliği tehlikeye atılıyor. Günde buraya 4 bin 5 bin ton çöp getirilmeye devam ediliyor. Derhal buraya çöp dökülmesi durdurulmalıdır. Büyükşehir laf üstüne laf, çöp üstüne çöp koyuyor ama taş üstüne taş koymuyor. Gözle görülebilir bir icraatları yok. Buraya istinat duvarları yapıyorlar, kazık çakıyorlar ama kendi yaptırdıkları raporlarda kazık çakmanın tehlikeli olduğu ve burada sorunu artırdığı belirtiliyor” ifadelerini kullandı.



Sürekli’den iki çözüm önerisi

Bölgeye ilişkin çözüm önerilerini de sıralayan Sürekli, “Harmandalı bölgesine çöp dökülmesi durdurulmalı. Zehirli atık suların kontrol altına alınması için çöp yığınlarının 500 metre yatayından itibaren 40 metrelik drenaj boruları yapılmalı bu atık sular bir havuza akıtılmalı. Buradaki sorunlar 20 yılda düzelmez. Ekolojik denge bozuldu. Sera ve metan gazları kontrol altına alınamıyor” şeklinde konuştu.



“Çok büyük tehlike arz ediyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “İlk görevim arka sıradakilerin sorunlarını gidermek olacak” sözlerini de hatırlatan Sürekli, “Geldiğimiz noktada Çiğli’den feryatları duymuyor. Arka sıradakiler imha olacaklar bunu görmüyorlar. Buradaki vatandaşlarımızın ifadesine göre buraya gelinip vatandaşlarımızın sorunları dinlenmiyor. Çözüm önerileri sunulmuyor. Burası artık çok büyük tehlike arz ediyor” dedi. 28 Nisan 1993 tarihinde İstanbul Ümraniye’de Hekimbaşı çöplüğünde biriken metan gazının patlaması sonucu 39 kişinin öldüğü 12 kişinin kaybolduğu faciayı da hatırlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Harmandalı pimi çekilmiş bir bomba. Harmandalı Ümraniye olmasın” açıklamalarında bulundu.