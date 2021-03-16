Hasanağa merası yok olacak!

Bergama’nın Alibeyli Mahallesi’nde Hasanağa merası üzerine kurulması planlanan TDOSB yöre halkını tedirgin ediyor. Genellikle küçükbaş hayvancılığın yapıldığı yörede projenin hayata geçmesiyle hayvan, bitki florasının değişeceği ve Hasanağa merasının özel yatırıma açılarak yok olacağı belirtiliyor

FATİH ÖZKILINÇ- Bergama’nın Alibeyli Mahallesi’nde Hasanağa Merası üzerine kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi(TDOSB) yöre halkını tedirgin ediyor. 2 milyon 850 bin 414 metrekare alan üzerinde kurulacağı proje ile modern-teknolojik barınaklarda süt sığırcılığı ve buna bağlı süt üretiminin yanı sıra damızlık düve yetiştiriciliği ve işlenmiş süt, süt ürünleri konusuna uygun sanayi tesislerinin kurulması amaçlanırken TDOSB’nin kurulmasıyla bölgedeki hayvan ve bitki florasının değişeceği belirtiliyor.

Yörede kurulması planlanan TDOSB’ne ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Bergama Belediye Meclis Üyesi Olgu Altuğ, bölgede organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla birçok olumsuzluk yaratacağını ve Hasanağa merasının yok olacağını söyledi. Hasanağa merasının özel yatırıma açıldığını belirten Altuğ, “Bu durum yöre halkına kamu yatırımı yapılıyormuş, insanlara cüzi fiyatlara ya da ücretsiz parsel ayrılıp verilecek şekilde lanse ediliyor ama öyle değil. Sürecin sonunda bölgede bir özel teşebbüs oluşacak. Sürece dâhil olan kamu kurumları buradan çekilecek. Alan ortalama 10 dönümlük parsellere bölünüp, ortalama 200 bin liraya satılacak. 20 bin baş sağmal inek kapasitesi düşünülüyor. Yörede şu anda küçükbaş hayvancılık yapılabiliyor. Büyükbaş hayvancılık yapmak için uygun bir ortam yok. Cebinde 200 bin lirası olmayan yöre halkı, buradan faydalanamayacak. Süt büyükbaş hayvancılığı yapılmak isteniyorsa minimum 25, besicilik yapılıyorsa da 50 büyükbaş hayvana sahip olma şartı var. Bu şartlar da yöre halkının yerine getirebileceği şartlar değil” dedi. Kurulacak olan TDOSB’nin 3500, 5 bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtildiğini ancak maksimum bin kişinin istihdam edilebileceğini ifade eden Altuğ, istihdam edilecek bin kişinin nereden sağlanacağına dair de bir taahhüt olmadığını söyledi.

Yöreye özel teşebbüs hâkim olacak

TDOSB’nin kurulmasıyla yöredeki bitki ve hayvan florasının değişeceğini dile getiren Altuğ, “Böyle bir tesis kurulursa yöre halkı ister istemez besi hayvancılığına yönelik bitki florasını değiştirecek. Pamuk, domates ekmekten vazgeçip hayvan beslenmesine uygun ürünler yetiştirmeye başlayacaklar. Yöre halkına ‘Size buradan yer vereceğiz’ denildi ama bu mera zaten yöre halkı tarafından bilabedel kullanılıyor. Bu meranın ıslah edilmesi, küçükbaş hayvancılık yapılması mümkün ama bu şekilde özel bir teşebbüsün yöreye hâkim olacak olması bizi rahtsız ediyor” şeklinde konuştu.

Meranın üzerine sanayi tesisleri kurulacak

Yöre halkının küçübaş hayvancılık yaptığını belirten Alibeyli Mahallesi Muhtarı Mehmet Karagöz ise “Hayvanlarımızı otlattığımız meramızın üzerine sanayi tesisleri kurulacak. Burası kurulunca küçükbaş hayvanlarımızı burada otlatamayacağız. Mahallemizde hayvancılık yapanlar mağdur olacak. Kimse de gelip bu kurulacak TDOSB hakkında bize bilgi vermiyor. Yeterli bilgiye sahip değiliz” dedi.