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Hasta flamingo sağlığına kavuşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Küçük Havyan Polikliniği hasta flamingoya da yardım eli uzattı. Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan flamingo iyileştikten sonra doğaya bırakılacak

Hasta flamingo sağlığına kavuşacak
06 Şubat 2022 Pazar 17:25

Sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği kedi ve köpeklerin yanı sıra yaban hayvanları ve kuşlara da kucak açıyor. Polikliğin son hastası bir flamingo oldu. Uçamadığı için göç edemeyen flamingo, Çeşme'de duyarlı bir yurttaş tarafından bulunarak İzmir Büyükşehir Belediyesi veterinerlerine teslim edildi.

Hasta flamingonun ilk kontrollerini yapan ve tedavisini üstlenen Veteriner Hekim Ceren Kaplan, "Halsizlik, beslenme bozukluğu nedeniyle uçamadığı için flamingonun sürtünme yaraları var. Bir hafta on gün sürecek bir tedavi uygulayacağız. Kendi kendine beslenir hale geldiğinde İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan doğaya kazandıracağız. Bu mevsimde flamingolar çoktan göç etmiş olurdu. Eğer kuş kendini göçe hazır hissetmediyse kalabiliyor. Bu gelişimiyle de alakalı olabilir. Biz gerekeni yapıp flamingoyu sağlığına kavuşturacağız" dedi.
Flamingo tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Etiketler; #izmir #flamingo #hasta flamingo
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