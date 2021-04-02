Hastanede yatak bulamadığı için isyan etmişti. Aslı hayatını kaybetti

Takı yapıp satarak geçimini sağlamaya çalışan Aslı Özkısırlar, İzmir’de hastanelerde yatak bulamadığı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya isyan etmişti. Özkısırlar bu sabah yaşamını yitirdi

İzmir'de takı yapıp satarak geçimini sağlayan Aslı Özkısırlar hastanede yatak bulamadığı için geçtiğimiz günlerde Bakan Fahrettin Koca'ya isyan etmişti. Özkısırlar hayatını kaybetti.

İzmir'de yaşayan Aslı Özkısırlar, sosyal medya uygulaması olan Twitter hesabından yaptığı açıklamada hastaneye yatacak yatak bulamadığını söyleyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya isyan etmişti. Aslı için 2 gün önce hastanede yer bulundu ancak bu süreçte iki kez kalbi duran Özkısırlar bu sabah yaşamını yitirdi.

Özkısırlar'ın ailesi TELE1'e açıklama yaptı. Aile, Bozyaka Araştırma Hastanesi'nde bir doktorları olduğunu ve 25 gündür yatak bulunamadığını söyledi. Kızlarının durumunun kötü olduğunu bunu doktorların da söylediğini belirten aile, bu süreçte kızlarının nefesinin kesildiğini ve ciğerlerinin su topladığını anlattı. Durumu ağırlaşan Aslı'nın daha sonra da Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını anlatan aile, yoğun bakıma kaldırılan Aslı için burada da yer olmaması nedeni ile Ege Yaşam Hastanesi'ne sevk edildiğini anlattı. Aile, durumu kötüleşen kızlarının bu sabah vefat ettiğini ve romatizmal bir hastalığı olduğunu da anlattı. Aslı'ya kısa bir sürece önce de stent takıldığın belirtildi.

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyesi Erkan Erten ise “3-4 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Aslı’nın mikrobik bir rahatsızlığı vardı. 90 kiloydu. En son 65 kiloya düştü. Bir süre yürüyemedi. Duymasında da sorun vardı. Uzun süre hastaneye yatmak için sıra bekliyordu. Defalarca kalbi durdu. Bu sabah da yaşamını yitirdi.” dedi. Özkısırlar, Altındağ’da bulunan Kokluca Mezarlığı’na defnedilecek.