Hastaneden randevu alamadığını iddia edip, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde M.K., iddiaya göre, hastaneden randevu alamayınca sinirlenip, pompalı tüfekle dışarı çıkıp, rastgele ateş etti. Özel harekat polislerinin bölgeye gelmesi ile teslim olan M.K., gözaltına alındı.

15 Mart 2023 Çarşamba 09:01

Olay, saat 05.30 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde meydana geldi. Bir markette çalışan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.K., iddiaya göre, hastaneden randevu alamayınca sinirlenip, pompalı tüfekle dışarı çıkıp, rastgele ateş açtı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, intihar girişiminde bulunduğu belirtilen M.K.'yi ikna etmekye çalıştı. M.K., havaya ateş etmeye devam etti. Bölgeye özel harekat ekipleri de gönderildi. Özel harekatçıları gören M.K., pompalı tüfeği yere atıp teslim oldu. M.K. gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. 

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