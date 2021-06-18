Hastanelerde güvenlik yetersiz

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi polikliniğinde görevli sağlık teknisyenin ateşli silahla intiharı hastanelerdeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu ortaya çıkardı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi polikliniğinde görevli sağlık teknisyeni 45 yaşındaki Savaş Hamurcili, pansuman odasında vurulmuş halde bulundu. Hastane doktorlarının tüm müdahalelerine rağmen Hamurcili kurtarılamazken ateşli silahla intihar ettiği belirtiliyor. Hastanede yaşanan bu olay ise bir kez daha hastanelerde yeterli güvenlik önleminin olmadığını açığa çıkardı. Hastanelerde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu vurgulayan sağlık çalışanları temsilcileri, sağlıkçıların ve hastaların tehdit altında olduğunu söyledi.

Vatandaş da silah sokabilir

Hastanelerde yeterli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini kaydeden Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Sağlık kurumlarında bir güvenlik eksikliği var. Sağlıkta şiddet olaylarında da bunu görüyoruz. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. En azından hastanelerin ana girişlerinde bir önlem alınabilir. Personel silah sokabiliyorsa vatandaşlarda silah sokabilir” dedi.

Güvenlik açığı var

Hastanelerde yeterli güvenlik önleminin olmadığını belirten Sağlık Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ise “Hastanelerimizde x-ray cihazı yok. Silah, delici ve kesici alet herkes sokabilir. Bizim tüm kapılara bir x-ray cihazı konulması noktasında bir talebimiz olmuştu ama karşılık bulmadı. AVM’lere girerken bile çeşitli önlemler uygulanırken bugün hastanelerde yeterli önlem yok. Böyle bir önlemle hastanelerde oluşan silahla gerçekleştirilen sağlıkta şiddet olayları da önlenebilir. Bozyaka’da gerçekleşen olay hastaneye rahatlıkla silah sokulabileceğini gösterdi. Kızan herkes silah, bıçak sokabilir. Bunun önlemi yok. Bunun önlenmesi sıkı bir güvenlikle önlemleriyle olur ama hastanelerde yeterli güvenlik personeli de yok. Bu olay hastanelerde güvenlik açığının olduğunu ve sağlık çalışanlarının, hastaların tehdit altında olduğunu gösterdi” diye konuştu.