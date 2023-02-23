Hatay'daki Konak Belediyesi ekibi görevinin ardından Konak'a döndü

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, deprem bölgesinden dönen Konak Belediyesi ekiplerini karşıladı. En son Hatay merkezli yaşanan depremde üzerlerine yıkılan duvar nedeniyle ekipten yararlananlar olduğunu dile getiren Başkan Batur, "Gece gündüz durmadan çalıştılar ve orada Konak Belediyemizin çalışmalarını en iyi şekilde yürüttüler. Yaralanma pahasına orada en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştılar. Hepinizle gurur duyuyorum, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı büyük yıkımın ardından bölgeye giderek arama, kurtarma ve destek çalışmalarına katılan, görevlerini tamamladıktan sonra İzmir'e dönen Konak Belediyesi ekiplerini karşıladı. Belediyenin temizlik işleri şantiyesinde kahraman ekiple bir araya gelen Başkan Batur, Hatay'da üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getiren ekip üyelerine teşekkürlerini iletti. En son yaşanan ve art arda meydana gelen Hatay merkezli depremlerde, yıkılan duvar sebebiyle yaralanan ekip üyelerine de 'geçmiş olsun' dedi. Başkan Batur, "Gece gündüz durmadan çalıştılar ve orada Konak Belediyemizin çalışmalarını en iyi şekilde yürüttüler. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın. Hatay merkezli depremlere de arkadaşlarımız yemek sırasında yakalandılar. Maalesef duvarın yıkılmasıyla yaralandılar. Yaralanma pahasına orada en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştılar" diye konuştu.

"Felaketleri dayanışmayla, birlik olarak aşacağız"

Başkan Batur, Konak Belediyesi'nde fedakar ve özverili çalışma arkadaşlarına sahip olduğu için çok şanslı bir belediye başkanı olduğunu ifade ettiği sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne mutlu ki Konak Belediyesi'nde belediye başkanlığı yapıyorum. Sizin gibi arkadaşlara, kardeşlere sahibim. Hiçbiriniz zorla değil, hepiniz gönüllü olarak o bölgeye gittiniz. En güzel şekilde İzmir'imizi, Konak'ımızı temsil ettiniz. Hepinizle gurur duyuyorum, hepinize teşekkür ediyorum. Bu felaketler oluyor, olacaktır da. Ama milletimizin, vatandaşlarımızın dayanışma ve birliktelik ruhuyla bunların hepsini aşacağız."

Konak Belediyesi, Kahramanmaraş'ta çadırkent kuruyor

Hatay'ın ardından genel merkezin de talimatıyla Kahramanmaraş'ta görev yapacaklarını belirten Başkan Batur, çok yakın zamanda Kahramanmaraş'ta bir çadırkent kuracaklarının altını çizdi ve şunları söyledi:

"Bugünden itibaren de Kahramanmaraş'ta konuşlanıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç'un organizasyonunda, orada bir çadırkent kuracağız. Önce yüz çadırla başlayacağız, daha sonra iki yüz çadıra çıkaracağız. Bununla ilgili yeni bir yapılanmayla oradaki çadırkent oluşacak. Orada yaşayan vatandaşlarımızın iaşesi, yemeği, her türlü ihtiyacı karşılanacak. Her konuda desteğimizi vereceğiz. Bu hepimizin vatandaşlık görevi."