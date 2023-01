Havagazı Fabrikası’nda vefa buluşması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte geçmiş yıllarda görev yapmış belediye başkanlarına “Onur Kartı” verdi. Başkan Soyer, “Bugün eğer İzmir Türkiye’ye hala örnek bir şehir olmaya devam ediyorsa her birinizin bunda büyük katkısı var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen törenle kente hizmet etmiş eski büyükşehir, ilçe ve belde belediye başkanlarına “Onur Kartı” takdim etti. Kartlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda kente hizmet eden belediye ve belde başkanlarının ömür boyu onurlandırmak üzere hazırlandı.

Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “Bütün üst düzey bürokratlarımızın hepsi burada. Ben hiçbirini davet etmedim, emin olabilirsiniz. Ama onların nezdinde öyle bir saygınlığınız var ki bunu duyar duymaz hepsi eksiksiz buraya gelmişler. Onların vefasına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” dedi.



“Bu bir vefa buluşması”

Belediye başkanlarının görev süreleri içinde karşılaştıkları zorlukları anladığını ifade eden Başkan Soyer, “Ben de 10 sene 35-40 bin nüfuslu küçük ilçede belediye başkanlığı yaptım. Yaşadıklarını, çektiklerini bildiğimi söylemek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra sevgili Burhan ağabeyimin çektiklerini, yaşadıklarını yaşadığımı söylemek istiyorum. Hakikaten kolay bir iş yapmıyoruz. Hepinizin geçmişte yaşadıklarının katmerlisini bugün biz yaşıyoruz. Bir şey yapmak lazım. Onu sizler daha önce başarmışsınız. Bir dernek çatısı altında buluşmak çok önemli bir adım. Bu adımın devamını getirmek lazım. Hak ettiğiniz hakların alınması için ben yoldaşlık etmeye, yanınızda yürümeye hazırım. Bundan sonrasında bu derneğin varlığını sürdürmesi, gücünü büyütmesi için nerede ihtiyaç duyarsanız orada olacağım. Bu bir vefa buluşması” diye konuştu.



Başkan Soyer: Katkınız büyük

İzmir’de belediye başkanlığı yapmanın zorluklarına değinen Başkan Soyer, “Bütün kalbimle şuna çok inanıyorum; her birinizin bu şehirde emeği var. Taşın üstüne koyduğu bir taş var. Türkiye’de, İzmir’de belediye başkanlığı yapmanın ne kadar ağır bedellere mal olduğunu, ne kadar sorumluluklarla yüz yüze bıraktığını biliyorum. O yüzden her birinizin eline emeğine sağlık. İyi ki yapmışsınız, iyi ki emeğinizi koymuşsunuz ortaya. Çünkü bugün eğer İzmir Türkiye’ye hala örnek bir şehir olmaya devam ediyorsa her birinizin bunda büyük katkısı var. Hepinizin emeğine, katkısına, desteğine bugün görevde bulunan bir başkan olarak teşekkür etmek istiyorum. İhtiyaçlarınızı, eksiklikleri hayatın içinde gördükçe artıracağız. Elimizden ne geliyorsa da yapmaya devam edeceğiz. Hepinizin emekleri önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.



“Vefa insanın merkezidir”

Onur Kartı uygulamasının Türkiye’de ilk kez İzmir’de hayata geçirildiğini belirten eski Seyrek Belediye Başkanı Nurgül Uçar Aktuğ, “Çok önemli bir şey, çok önemsiyorum. Vefa insanın merkezidir. Her şey insan için ya önce vefa. Ben hepimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dernekleşmenin önemine dikkat çeken İzmir Belediye Başkanları Derneği Kurucu Başkanı ve Bornova Belediyesi eski Başkanı Cengiz Bulut ise uygulamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından onur kartları takdim edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kartları önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve eski Bornova Belediye Başkanı Sırrı Aydoğan ile Konak Belediyesi eski Başkanı Sema Pekdaş’a verdi.



Onur Kartı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işletmelerinden ve kurumlarında verilen hizmetlerden indirimli veya ücretsiz yararlanılıyor.